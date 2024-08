Ralph Schumacher, l'ex moglie sul coming out: "Tante voci nel paddock, ha sempre negato. Mi sento usata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche lei, come tutti, era venuta a conoscenza del coming out dell'ex marito Ralph Schumacher sui social media. Una notizia che, visti i trascorsi, l'aveva devastata e alla quale aveva replicato attraverso un post con la foto delle loro nozze e una frase che rivelava tutta la sua sofferenza: "Le lacrime rivelano più delle parole" . Ora, a distanza di circa un mese dalla pubblicazione di quel messaggio in cui l'ex piota di Formula 1 parlava della sua relazione con il compagno Etienne, Cora Brinkmann si confessa e spiega il senso del suo post in una breve intervista concessa al quotidiano Der Spiegel.

La modella tedesca 47enne convolò a nozze con il fratello di Michael nel 2002: un matrimonio che, fra alti e bassi, andò avanti fino al 2015. La rivelazione dell'omosessualità di Ralph è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua vita, e Cora spiega che avrebbe voluto in un certo senso essere messa a conoscenza dei fatti prima della loro divulgazione in rete. "Avrei preferito essere stata coinvolta direttamente da Ralf o almeno che mi avesse reso partecipe della sua decisione".

Quel messaggio dell'ex marito, "La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto" , ha lasciato degli strascichi, specie per il fatto che negli anni del matrimonio erano capitate delle situazioni in grado di minare la serenità della coppia. "Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci" , rivela la modella. "A Ralf avevo chiesto spiegazioni ma lui aveva sempre negato, affermando che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico".

Il problema è che quelle voci negli anni aumentarono in modo esponenziale. "Questi rumors sono peggiorati nel corso degli anni. Così mi sono sentita sempre più lacerata, non sapevo più se era la mia testa a giocarmi brutti scherzi" , prosegue la 47enne, "ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante, mi fidavo ciecamente di lui, e quindi la sua parola era la mia legge".

Ecco spiegato perché quel coming out fa più male di quanto non si sarebbe mai aspettata, dato tutto ciò che la donna ha dovuto passarein quegli anni. "Poteva dirmi. 'Stai attenta, Cora. Mi dispiace'. Oppure 'Non sapevo come dirtelo'. Oppure: 'Ti amavo davvero'. Niente, è stata una pugnalata al cuore" , commenta la modella.

"Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?"

