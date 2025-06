Dal regista di Top Gun arriva nelle sale "F1 - Il film"

Monza - Le luci si spengono oggi, in pista e in sala. È il giorno del debutto nei cinema di tutto il mondo di “F1- Il film”, il film di Joseph Kosinski - già regista di Top Gun: Maverick, con Brad Pitt protagonista. L'attore americano il suo warm up l'ha vissuto nelle ore precedenti testando una McLaren '23 messagli a disposizione a Austin. Le prove libere sono state invece vissute al multisala Uci Cinema di Lissone, nella serata di mercoledì 25, dove la pellicola (co-prodotta da Lewis Hamilton) è stata proiettata in anteprima italiana alla presenza dei vertici dell’autodromo di Monza.

Dal direttore Alfredo Scala, passando per Giovanni Battista Tombolato, subcommissario Aci, e al presidente Sias, Giuseppe Redaelli: “A poco più di due mesi dal Gp, ci ritroviamo qui con risorse per noi fondamentali, che ci stanno dando in questi mesi risultati decisamente buoni”, dice alla platea di dipendenti dell’autodromo. Monza, del resto, è capitolo centrale della pellicola, con l’uscita di pista del giovane talento Joshua Pierce (Damson Idris), compagno di squadra Sonny Hayes (Brad Pitt). Hayes, ex baby fenomeno del volante, è stato ingaggiato da Ruben Cervantes (Javier Bardem) per risollevare le sorti della scuderia ApxGp in un Mondiale di Formula 1 in cui le comparse sono i protagonisti dei Gp reali.

Oltre tre anni di riprese durante i Gp (a Monza nel ’23 e ’24) e in parentesi temporali diverse. Come la scena in cui Pitt corre sulle Sopraelevate, poco prima di disputare un Gp che tanto ricorda quello del 2013 vinto sotto il diluvio dall’allora poco conosciuto Vettel. Impresa che Pierce rischia di ripetere, non fosse per quell’errore in Parabolica.

Con l’esperienza di Hayes, cresciuto in pista 30 anni prima tra Senna e Schumacher e poi costretto al ritiro per un grave incidente, la scuderia ApxGp lotterà per evitare il fallimento, scoprendosi in grado anche di togliersi delle soddisfazioni.