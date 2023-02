Riparte in Bahrain il mondiale di Formula 1: gli orari della gara e dove vederla

Domenica 5 marzo partirà il tanto atteso primo gran premio della nuova stagione di Formula 1. Il mondiale 2023 prenderà il via anche in questa circostanza dal circuito di Manama in Bahrain, dove lo scorso anno trionfò la Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, che si piazzò davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz e al primo pilota della Mercedes Lewis Hamilton.

Prima tappa

Il calendario del nuovo mondiale di Formula 1, composto da 23 gare, si aprirà quindi col gran premio di Bahrain per concludersi il 26 novembre sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

La pista di Manama, realizzata nel deserto vicino alla capitale, è stata inaugurata nell'ormai lontano 2004, divenendo in quella circostanza la prima realizzata in Medio Oriente ad ospitare un gran premio di Formula 1. Un tracciato che viene utilizzato secondo tre differenti configurazioni, vale a dire la Endurance (6299 metri), la Grand Prix, quella utilizzata per le gare di F1, (da 5412 metri) e infine la Outer Circuit (3543 metri).

Fu la F2004 guidata da Michael Schumacher la prima a tagliare il traguardo del circuito nel deserto, in un mondiale che per la Rossa si sarebbe poi concluso col trionfo nella classifica Piloti e in quella Costruttori. La Ferrari resta ancora la scuderia ad aver conquistato il maggior numero di successi: 7 i trionfi della Rossa di Maranello, davanti ai 5 della Mercedes e ai 2 di RedBull e Renault. Tra i piloti, invece, svettano i 5 allori conquistati da Lewis Hamilton, che precede Sebastian Vettel con 4 successi e Fernando Alonso con 3.

Sempre per quanto concerne i record di pista, il giro più veloce mai registrato appartiene al pilota spagnolo Pedro de La Rosa, che al volante della McLaren fece registrare un 1'31"447.

La programmazione

Venerdì 3 marzo il programma dell'intenso weekend si aprirà con le prime prove libere alle ore 12:30, e proseguirà alle 16:00 con la seconda sessione. Sabato sarà prima il turno della terza sessione di prove libere alle 12:30 e quindi quello delle qualifiche alle ore 16:00. Il via al gran premio del Bahrein sarà domenica 5 marzo alle ore 16:00.

L'intero evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Formula 1 (canale 207). Sia le qualifiche ufficiali che la gara saranno visibili anche in chiaro ma in differita su TV8, alle ore 21:30.

Questa la tabella relativa agli impegni del weekend:

Venerdì 3 marzo:

Prove Libere 1: 12:30-13:30

Prove Libere 2: 16:00-17:00

Sabato 4 marzo:

Prove Libere 3: 12:30-13:30

Qualifiche: 16:00-17:00

Domenica 5 marzo:

Gran Premio del Bahrein: ore 16:00