Sainz e la prima vittoria in Ferrari da "Smooth Operator": ecco cosa significa

Carlos Sainz taglia il traguardo e canta "Smooth Operator", il successo anni '80 di Sade. Il pilota spagnolo spagnolo ha appena vinto il Gp di Singapore. Si apre il suo collegamento con il muretto Ferrari e ammette: "Questa è la mia prima vittoria in stile 'Smooth Operator'...".

Con un capolavoro di tattica che ha ricordato quello di Jacques Villeneuve nel 1981 a Jarama, Sainz ha riportato la Ferrari alla vittoria in F1, interrompendo un lungo filotto di vittorie Red Bull. Aveva già vinto a Silverstone nel 2022, ma allora il successo era maturato grazie alla strategia del muretto Ferrari. Stavolta il merito è tutto suo. L'idea è maturata negli ultimi cinque giri, quando le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton si erano ormai portate alle spalle della McLaren di Lando Norris, prima inseguitrice della Ferrari.

Lo spagnolo ha giocato col proprio distacco, consentendo al britannico della McLaren di rimanere a contatto quel tanto che bastava per aprire il Drs. In questo modo Norris aveva la velocità sufficiente per impedire alle Mercedes di sferrare un attacco. Allo stesso tempo, però, Sainz ha potuto difendersi da Norris evitando di farlo avvicinare troppo. Un vero capolavoro di tattica. Un numero da "Smooth Operator".

Come nasce il soprannome

Ma da quando Sainz si è legato a questo soprannome? Tutto nasce dal GP del Brasile 2019, quando lo spagnolo gareggiava in McLaren. Partito addirittura dal ventesimo posto, Carlos riuscì a risalire fino alla quarta posizione, poi trasformatasi in un podio, complice la penalità inflitta a Hamilton. Una gara strepitosa, festeggiata sul traguardo cantando il motivetto di "Smooth Operator". E a sentirlo dopo il traguardo di Singapore, è sicuro che lo spagnolo abbia voglia di riproporre più spesso la sua hit preferita. Di sicuro se lo augurano tutti i tifosi del Cavallino.

Cosa significa "Smooth Operator"

"Smooth Operator" è una canzone di Sade, gruppo musicale inglese, che prende il nome dalla propria leader Sade Amu. Pubblicato nel 1984 ed estratto da "Diamond Life", uno degli album di debutto più venduti degli anni '80 con oltre sei milioni di copie.

Il significato può essere tradotto con uno che "ci sa fare". Chi è quindi questo "Smooth Operator" ? Semplicemente è un ritratto dell'uomo occidentale degli anni '80, quindi del mitico yuppie, osservato qui non nel suo versante carrieristico, ma nell'applicazione del rampantismo alla sfera del sesso, alla collezione di conquiste dove però il sentimento è soltanto un incidente di percorso.

"A license to love, insurance to hold, melts all your memories and change into gold. His eyes are like angels but his heart is cold… No need to ask, he’s a smooth operator". Ha gli occhi da angelo ma il cuore gelido perché pensa solo agli affari e nel suo cuore non c’è spazio per i sentimenti né per i cuori sensibili: "No place for beginners or sensitive hearts".