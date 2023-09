Sainz, enigma Red Bull fra scaramanzia e la speranza del bis

Nessuno ci crede, ma tutti ci sperano. Nessuno crede che la Red Bull possa ripetere in Giappone il flop di Singapore, ma sotto sotto lo sognano in tanti. Non per cambiare qualcosa nel mondiale di quest`anno, già ampiamente in tasca di Max Verstappen, ma per pensare a un 2024 diverso e non a un altro monologo verstappenniano. Mancano sette gare alla fine del campionato, ma questo del Giappone sta assumendo le sembianze del Gran premio della verità. Tra le qualifiche di domani e la gara di domenica scopriremo se le nuove direttive tecniche su fondo e flessibilità delle ali hanno davvero ingabbiato la Red Bull o se l`incubo di Horner, Newey e Verstappen è già sparito.

Il Giappone potrebbe avere l`effetto di un bel risveglio mattutino dopo un brutto sogno. Apri gli occhi e i fantasmi sono scomparsi. Sarà il cronometro a raccontarci la verità perché se la Red Bull dovesse essere in difficoltà anche su una pista come quella di Suzuka con le sue curve lunghe e veloci in cui i freni vengono usati pochissimo, allora il panorama cambierebbe davvero. «Se abbiamo capito il perché del blackout di Singapore? Gli ingegneri hanno lavorato tanto, ma conta che nel 2024 su quella pista dove io non ho mai vinto, vada diversamente - dice Verstappen - Per Suzuka non sono preoccupato».

Paura di floppare ancora? Nessuna par di capire. Un parere che si sposa benissimo con quello di Carlos Sainz, il trionfatore di Singapore, il nuovo professore della Formula 1: «Ci aspettiamo di vedere le Red Bull davanti e noi in lotta testa a testa con Mercedes e McLaren». Carlos riporta la palla al centro. «La macchina è ancora difficile da guidare, fatichiamo un po` nelle curve lunghe, ma è anche un`auto che in alcune occasioni può offrirti la possibilità di conquistare la pole position come è successo a Charles a Baku, come quasi ci è capitato a Monaco e come abbiamo fatto a Monza e a Singapore. Ci può dare quindi dei bei momenti e vogliamo ancora riviverli».

Si ricomincia pensando all`unico obiettivo rimasto in Ferrari: il secondo posto nel Costruttori. La Mercedes ha ancora 24 punti di vantaggio. «L'obiettivo della Ferrari è quello di tornare a vincere il prima possibile, ma il secondo posto in campionato è quello che dobbiamo provare ad ottenere quest'anno. E ci proveremo», assicura Charles Leclerc che in realtà ha un obiettivo tutto suo: riprendersi la Ferrari finita nelle mani di Sainz. «La mia stagione è stata meno competitiva rispetto a quella precedente - ha spiegato - mi sento un po` meno a mio agio su questa macchina rispetto a quella dell`anno scorso. Devo adattare il mio stile di guida, ma non è del tutto semplice». È meglio si dia una mossa.

Tv: domani dir. pole alle 8 Sky, diff.alle 15,30 Tv8. Domenica Gp dir. alle 7, diff. 16,30.