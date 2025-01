Questa foto di Alonso fa il giro del web: il dettaglio che non potete non vedere

Ascolta ora 00:00 00:00

Nato 43 anni fa a Oviedo, in Spagna, il pilota di Formula 1 Fernando Alonso si sta concedendo qualche giorno di relax sulla neve come mostrano alcune tra foto e video che ha pubblicato sui propri canali social. Non è di certo passata inosservata, in modo particolare, una foto che lo ritrae in palestra con la fitball, l'enorme palla che si trova nelle palestre che serve per fare pilates e tanti altri esercizi.

Quanto misura il suo collo

A balzare all'occhio, però, è soprattutto la circonferenza del suo collo misurato in 47 cm, una misura davvero notevole se paragonato a quello delle persone comuni. Ben definito e muscoloso, l'ex pilota della Ferrari e campione del mondo con la Renault nel 2005 e 2006, così come fanno tutti gli altri piloti di Formila 1 lo allena tantissimo e questi sono i risultati. Non si tratta, come vedremo, di un vezzo particolare o di una caratteristica che ha soltanto Alonso ma ci sono motivazioni ben precise che hanno portato a uno sviluppo così massiccio di quella parte del corpo.

Le ragioni dietro al "collo taurino"

Anche il ferrarista Charles Leclerc, per fare un esempio caro ai colori italiani, ha un collo molto grande e anche tanti suoi altri colleghi. Insomma, è una caratteristica comune ma quello di Alonso spicca su tutti anche per la foto social che ha messo in palestra e lo ritrae in primo piano. Gli esperti del settore spiegano che il collo taurino, ossia che ha aumentato di grandezza per il volume della tiroide, è così grande e muscoloso per le continue sollecitazioni che subiscono in pista a causa della forza G.

Di cosa si tratta

Con questo termine si intendono " le forze di gravità che i piloti sperimentano mentre guidano i loro veicoli ad alta velocità in pista. Queste forze possono essere immense, spingendo i limiti della resistenza umana e richiedendo un'incredibile forma fisica e resistenza mentale da parte dei piloti", spiegano gli esperti di RtsSports. I piloti sperimentano decine e decine di volte questo tipo di forza G quando frenano, accelerano o cambiano direzione con la loro monoposto. " La subiscono in continuo nell’arco della garaL si dice che sperimentino 5 G in frenata, da 4 a 6 G in curva, 2 G in accelerazione".

Per questa ragione, quindi, hanno "naturalmente" un collo più grande e vistoso che altrimenti non riuscirebbe a reggere le continue sollecitazioni nelle decine di giri che si corrono in ogni Gran Premio.

Il pilota britannico Alex Albon ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede come viene eseguito l'allenamento per i muscoli del collo: dotato di una struttura per la testa, si vede un allenatore che con una corda "tira" la sua testa provocando un'importante sollecitazione fino a 80 kg.