Verstappen mette in fila la 15ª vittoria. Leclerc chiude 2° nella generale

Max Verstappen inarrestabile anche nell'ultimo gran premio della stagione disputato ad Abu Dhabi. Il fuoriclasse olandese, due volte campione del mondo di Formula Uno, ha vinto anche l'ultima gara della stagione, la numero 15 in un'annata perfetta e da incorniciare. Lo stesso 25enne olandese a fine gara ha dichiarato come sarà molto difficile ripetere quanto fatto in questo 2022: È stato bello lavorare col team, replicare questa stagione sarà davvero complicato. È stata una bella gara, tutta sulla gestione delle gomme. Ci siamo presi cura delle gomme, abbiamo gestito fino alla fine ed è incredibile essere riuscito a vincere 15 gare".

Charles Leclerc ha chiuso la gara al secondo posto e chiude così nella stessa posizione anche nella classifica generale alle spalle di Verstappen: "Ho dato il 110%. È stata una gara perfetta. L'unica possibilità di competere con la Red Bull e battere Perez era adottare una strategia diversa ed una gestione delle gomme molto buona, non c'era il passo per il secondo posto ma siamo ugualmente riusciti a farlo. Dovevamo mettere pressione a Perez, lo abbiamo fatto in maniera ideale, con un solo stop ai box. Non è stato un weekend facile, ci giocavamo il secondo posto nei mondiali costruttori e piloti, perciò la nostra tattica è stata perfetta".

Il monegasco, come tutta la Ferrari, è già proiettato al mondiale del 2023 che dovrà essere, o almeno si spera per il Cavallino, l'annata della definitiva riscossa: "Spero che l'anno prossimo saliremo un gradino ancora, lavoreremo sul passo gara. Stiamo spingendo e spingeremo ancora per recuperare terreno. Siamo arrivati secondi nei costruttori, ed il team ha spinto tanto nel 2020 e 2021. Spero che il prossimo anno vinceremo il mondiale. Per come è andato l'anno, il secondo posto nei costruttori e nei piloti è l'ideale per noi, anche se dopo le prime gare non nascondo che ho pensato fossimo davvero i favoriti per il titolo".

Terzo posto in gara e terzo nel mondiale Perez con l'altra Red Bull. Il messicano ha dispuato una stagione positiva e parla già del futuro: "A volte va così, ci siamo andati vicino e ho dato tutto. Il prossimo anno torneremo ancora più forti, abbiamo avuto dei grandi momenti e splendide battaglie. In gara abbiamo faticato con le gomme, speriamo di migliorare per il prossimo anno e tornare più forti". Quarto posto per Carlos Sainz che chiude al quinto posto la classifica generale, dietro a Russell ma davanti ad Hamilton che non ha concluso la gara.