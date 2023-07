Verstappen vince anche a Silverstone. Deludono le Ferrari

Max Verstappen non si ferma più: il campione del mondo in carica ha vinto il sesto gran premio consecutivo, l'ottavo stagione su dieci gran premi disputati. Il fuoriclasse olandese ha ormai creato un solco e si avvia a vincere l'ennesimo titolo iridato anche per mancanza di un rivale degno di potergli tener testa. Grande second posto per la McLaren di Lando Norris, terzo il redivivo Lewis Hamilton che ha beffato l'australiano Oscar Piastri che non è riuscito a salire sul podio solo per colpa della safety car. Quinto posto per George Russell, sesto il messicano Sergio Perez, settimo Fernando Alonso, ottavo Albon. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz completano la top ten (risultato anonimo e deludente). Undicesimo trionfo consecutivo della Red Bull che eguaglia così il record della McLaren conquistato nel 1989 e ora intende superarlo. La casa di Maranello, invece, deve fare ancora una volta mea culpa per una strategia calcolata male con i due piloti che avrebbero potuto sicuramente essere più competitivi nella fase finale della gara. La classifica mondiale dice ora Verstappen primo con 255 punti con 99 punti di vantaggio sul compagno di squadre Perez, terzo Alonso a quota 137 punti, quarto Hamilton a 121, quinto Sainz a 83 punti, sesto Russell a 82, settimo Leclerc a 74. Altra notizia di colore: due inglesi sul podio e non succedeva dal 1992 a Silverstone.

Un gp intenso

Il gran premio di Silverstone è stato intenso e ricco di colpi di scena. Verstappen parte male con Norris che è abile a prendersi la prima posizione con Russell che si infila invece tra le due Ferrari. Al quinto giro, però, il campione del mondo si prende il primo posto sfruttando il DRS. Leclerc anticipa tutti rientrando ai box al diciannovesimo giro e monta la mescola hard. Anche Sainz entra ai box per il pit stop al 27esimo giro ma al giro 33 la Haas di Magnussen va a fuoco ed entra la safety car che cambia un po' le carte in tavola. Leclerc torna ai box e monta una media, Versatappen una soft, Norris ed Hamilton una hard. Non ci sarà però niente da fare per le Ferrari che chiuse nella morsa degli avversari non riescono a guadagnare posizioni. A perdere di più è Oscar Piastri che perde il terzo posto in favore dell'idolo di casa Lewis Hamilton che si prende il podio.