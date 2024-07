Musei, record di visitatori nel 2023. Ecco i migliori. E arriva la nuova "app"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ho fatto pagare il Pantheon a Elon Musk, se non lo paga lui». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ieri a Roma, a margine della presentazione alla stampa del primo anno di vita di Musei italiani, l'app ufficiale del Sistema Museale Nazionale.

L'applicazione era stata lanciata lo scorso luglio proprio per introdurre l'ingresso a pagamento del Pantheon (nella foto), il cui ticket ha reso, ad oggi, oltre 6 milioni di euro dimostrando l'ovvio, ovvero che i musei devono macinare introiti per poter stare in piedi. Oggi l'app annovera nel suo sistema 406 musei statali, di cui 130 con possibilità di gestione diretta della biglietteria: con un semplice clic sul cellulare si può prenotare la visita senza ulteriori commissioni da pagare (e addio bagarinaggio). «Una rivoluzione», la definisce Massimo Osanna, direttore generale Musei. L'app, sviluppata grazie ai fondi del PNRR (con plauso della commissione europea alla Cultura) permette anche di esplorare il nostro patrimonio museale, oltre a fornire servizi pratici su orari e mostre in corso: è destinata a implementarsi in alcune funzioni, come quella delle audioguide, e nei numeri, coinvolgendo in futuro anche i musei non statali.

Molti musei italiani (in Campania addirittura 60, lo ha ricordato lo stesso Sangiuliano) non avevano una effettiva biglietteria: l'app è servita loro per uscire dall'anonimato e per smarcarsi dal vecchio adagio secondo cui ciò che non si paga non vale. Per le realtà più grandi e conosciute, come ad esempio le Terme di Caracalla o il museo di Capodimonte, l'app ha favorito gli ingressi.

I dati fotografano, dice Osanna, «un sistema museale nazionale in salute». Nel 2023 quasi 58milioni di visitatori si sono recati nei musei italiani, un numero record, con un aumento che sfiora il 23% rispetto l'anno precedente mentre gli introiti registrati sono di circa 314milioni di euro, con un incremento del 34% rispetto al 2022. «Negli ultimi anni i musei italiani sono enormemente cresciuti come qualità dell'offerta. Avevano un valore intrinseco storico, a questo valore abbiamo abbinato la qualità dell'offerta», ha detto il ministro Sangiuliano. Si conferma il primato del Colosseo, il luogo più visitato d'Italia con oltre 12milioni di ingressi, seguito dal Pantheon. Al terzo posto gli Uffizi, che hanno superato Pompei (i primi hanno raggiunto i 5milioni di visitatori, il parco archeologico si ferma a 4).

Ottimo risultato per la Galleria dell'Accademia di Firenze (oltre 2 milioni di visitatori) mentre Castel Sant'Angelo e il Museo Egizio di Torino si aggirano sul milione di visite. La Reggia di Caserta, Villa Adriana e il Vittoriano chiudono la top ten dei musei più visti d'Italia.