Musica e solidarietà a Natale. Panicucci conduce su Canale 5

È un appuntamento ormai tradizionale visto che siamo alla trentaduesima edizione. Ma anno dopo anno il Concerto di Natale, in prima serata il 25 dicembre su Canale 5, si conferma come una passerella musicale di altissima qualità. Anche questa volta lo conduce Federica Panicucci (foto), sempre a proprio agio anche nel prestigioso Auditorium della Conciliazione a due passi da San Pietro a Roma.

Il cast rappresenta il giusto equilibrio tra alto e basso, tra musica colta e pop di grande diffusione. Insomma, sono previsti Roberto Vecchioni e Raphael Gualazzi, per dirne due. E poi i Ricchi e Poveri che stanno vivendo una seconda (terza? quarta?) gioventù anche grazie al nuovo brano natalizio Il Natale degli Angeli. Ma ci sono anche Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, l'intramontabile Iva Zanicchi, i Boomdabash, Fausto Leali, il maestro Andrea Griminelli (uno dei flautisti più celebri al mondo), Arianna e Omar Pedrini, un autentico tesoro del rock italiano che da anni continua nel proprio percorso di ricerca e approfondimento dei suoni nella cultura popolare. Ma il cast non è soltanto italiano, anzi. Si esibiranno anche Angelique Kidjo, Emeli Sandé e i giganteschi The Trammps che nel 1976 pubblicarono Disco Inferno poi inclusa nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera diventando uno degli inni discotecari in tutto il mondo. Nota a margine: tutti gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. In ogni caso, il Concerto di Natale non è un semplice concerto e la conduzione di Federica Panicucci contribuisce sempre ad alzare l'asticella e a dare un'aura di eleganza e autorevolezza in più.

Nella storia di questo show c'è anche l'impegno umanitario e sociale.

Questa edizione illumina ancora le Missioni Don Bosco, offrendo sostegno ai progetti dei Missionari Salesiani che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini nei paesi, come Nigeria e Ucraina, nei quali i loro diritti sono violati ogni giorno da anni (numero solidale 45594).