Alice al Castello canta Battiato

Arriva a «Estate a Milano», al Castello, il concerto di Alice, che interpreterà alcuni dei brani più iconici di Franco Battiato tratti dal progetto «Eri con me», vincitore della Targa Tenco come miglior interprete.

L'appuntamento è in programma domani dalle ore 20 allo Sforzesco e fa parte del ricco cartellone di «#MilanoèViva Estate al Castello», realizzato in collaborazione con Music Innovation Hub. Il concerto-evento di Alice interprete d'eccezione dello straordinario repertorio di Battiato chiuderà «Rock Your Mind», il Festival che unisce insieme lavoro, innovazione e musica.

La giornata, infatti, si aprirà con sessioni di colloqui e assessment dedicati ai giovani candidati, organizzate insieme alle aziende partner del progetto. Nel pomeriggio spazio a talk ispirazionali sul futuro dell'HR, per approfondire tendenze e innovazioni che stanno trasformando il mondo del lavoro. La sera poi chiusura con il concerto speciale di Alice. Prossimi appuntamenti della settimana.

Il 3 luglio, sempre al Castello alle ore 21: Meg, multiforme cantautrice e produttrice partenopea alla costante ricerca di nuovi suoni e parole alate nel segno della sperimentazione, suonerà sul

palco per celebrare e festeggiare i primi 30 anni di carriera («Trenta Meg»). Il 4 alle 20,45 spazio a «Correnti Suoni e Visioni dal presente», serata dedicata alle proposte musicali e discografiche degne di nota dell'anno.