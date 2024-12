Ambra "destruttura" la radio

Ascolta ora 00:00 00:00

L'altro giorno, durante la diretta, aveva un flauto e provava ad abbozzare una canzone natalizia con le rassegnate risate del coconduttore, l'impareggiabile Angelo Baiguini. Ogni tanto arriva in ritardo, qualche volta è un po' malinconica, altre volte è contagiosa tanto sprizza positività. In radio Ambra Angiolini (nella foto) è molto diversa da come la vediamo in tv o al cinema. Oddio, in realtà è ovviamente sempre la stessa, ma i confini di un programma radio la obbligano a comprimersi qui e a esplodere là, a essere quindi fuori dagli schemi, divertente, forse addirittura stralunante, allegramente stralunante. Il programma è Viva l'Italia e va in onda con la coppia Ambra-Baiguini da lunedì a giovedì su Rtl 102.5 dalle 11. Baiguini è il metronomo che, dall'alto di una esperienza lunga e prestigiosa, tiene Ambra negli implacabili tempi radiofonici. E lei fa del proprio meglio per «destrutturare» la radio trasformandola in un curioso luogo a metà tra un notiziario delle notizie strambe, il lettino di un analista e una sala d'aspetto di visioni e sogni e utopie. Non capita spesso che un network torni per un paio d'ore alle origini delle radio libere sganciandosi dalla catena sterile dei social.

Più che Viva l'Italia è Viva la Radio, che resta l'unico posto dove alto e basso, impegno e disimpegno si incrociano uno dopo l'altro, mettendo sempre chi parla così vicino a chi ascolta da sembrare tutti nella stessa stanza.