Bambole di Pezza, la rock band tutta al femminile che approda a Sanremo 2026. Ecco chi sono

Dopo l’annuncio di Carlo Conti sui big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno dei nomi che sta attirando maggiore attenzione è quello delle Bambole di Pezza. La band rock tutta al femminile si esibirà sul palco dell’Ariston portando la propria energia travolgente e uno stile unico che fonde punk, alternative e pop contemporaneo. Ma chi è il gruppo che approda a sorpresa al Festival?

Ribellione e autenticità come firma artistica

Le Bambole di Pezza si sono costruite negli anni una reputazione di autenticità, ribellione e libertà d’espressione. Con quattro album alle spalle e numerosi singoli di successo, la band ha conquistato un pubblico fedele grazie a testi diretti, sonorità potenti e una presenza scenica dirompente. Tra i brani più noti figurano: Favole (Mi hai rotto il caxxo), quasi 2 milioni di stream su Spotify, Rumore, tributo a Raffaella Carrà e colonna sonora della miniserie dedicata all’artista, Non Sei Sola, realizzato con Jo Squillo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Album e collaborazioni recenti

Negli ultimi anni, la band ha continuato a sorprendere con: Dirty (2023), Wanted (2025). Inoltre collaborazioni di rilievo, come Cresciuti male con J-Ax. Questi lavori confermano la loro capacità di rinnovarsi pur mantenendo uno stile riconoscibile e diretto.

Energia travolgente dal vivo

I live delle Bambole di Pezza sono noti per la grinta e l’energia contagiosa. La band ha aperto concerti di artisti internazionali come Def Leppard, Motley Crue, Sex Pistols e Editors, e nel 2025 ha registrato il sold out in quasi tutti i locali del proprio club tour primaverile, oltre a esibirsi al Concertone del Primo Maggio a Roma.

Una presenza social da star

Le Bambole di Pezza hanno saputo anche costruire una forte presenza sui social, registrando milioni di interazioni e coinvolgendo il pubblico con contenuti autentici e provocatori.

Sanremo 2026: una nuova vetrina

La partecipazione al Festival rappresenta un’occasione per portare sul

palco dell’Ariston la loroe innovativa, confermando come lesiano oggi una delle realtà più interessanti e vibranti della musica italiana contemporanea.