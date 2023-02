"Ca**o, fammi passare". La gag di Gianni Morandi finisce male

Prima regola: mai mettersi davanti a un corridore. Soprattutto se si tratta di Gianni Morandi. Il cantante è un vero e proprio patito della corsa e in occasione della quarta serata del festival di Sanremo ha voluto svestire i panni eleganti e indossare quelli sportivi per tornare alla sua passione. Così all'Ariston Morandi è arrivato correndo, ma mentre percorreva velocemente i corridoi del teatro è successo un piccolo inconveniente, che gli ha fatto sfuggire dalla bocca un'imprecazione - ahinoi - catturata dal microfono.

Subito dopo la discesa della scalinata, Amadeus ha guadagnato il centro del palco e ha chiamato, come ogni sera, Gianni Morandi per affiancarlo alla conduzione. Invece di spuntare da dietro le quinte, però, il cantante è arrivato dalla platea, sfoggiando una tenuta sportiva - con tanto di pettorina con il numero 73 come le edizioni del Festival - e lanciandosi in una corsa forsennata tra le file dell'Ariston. Qualche cinque dato alle persone sedute in teatro, sorrisi per tutti e poi l'inconveniente più temuto.

Un fonico si è messo in mezzo mentre lui arrivava a corsa e Gianni non è riuscito a trattenersi. " Tu... cazzo, fammi passare ", ha esclamato facendo lo slalom dietro alla postazione della regia con il microfono acceso che non ha lasciato dubbi sulle sue parole. Poi il cantante ha raggiunto di slancio il palco al fianco di Amadeus. In sala l'episodio è passato sostanzialmente inosservato, ma il popolo del web - sempre attento ai dettagli - ha catturato la colorita espressione e il video è diventato virale, neanche a dirlo, in brevissimo tempo. Una défaillance che fa sorridere di gusto, vista l'usuale compostezza di Morandi. Ma si sa quando c'è di mezzo la competizione e la corsa Gianni è un caterpillar. Su Twitter il video è stato stato ricondiviso decine di volte e qualcuno ha parlato addirittura di Morandi-gate, ma di 2gate" c'è poco visto l'audio. Ma a Gianni Morandi si può perdonare tutto.