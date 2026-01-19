Camilla Ardenzi, chi è la nipote di Ornella Vanoni che ha cantato con Diodato

Domenica 18 gennaio, durante lo speciale di Che Tempo Che Fa, Camilla Ardenzi ha fatto il suo debutto televisivo cantando insieme a Diodato il celebre brano Senza fine, scritto da Gino Paoli per la nonna, la grande Ornella Vanoni. È stato un momento emozionante, applaudito dai fan della cantante, che hanno invaso i social di commenti entusiasti. Una spettatrice ha scritto: " Sarà suggestione, ma ad un certo punto mi è sembrata Ornella. Bellissima e bravissima, molto emozionante ”. La giovane artista ha anche partecipato alla serata evento del Nove dedicata alla memoria della nonna, confermando il legame speciale che la univa a Ornella Vanoni e il suo amore per la musica.

Il ricordo della nonna

Al funerale di Ornella Vanoni, Camilla aveva ricordato la nonna con parole cariche di emozione: “ Era dolce e amara, e nella storia della sua vita si riconosce la sua grandezza. L’amavamo tutti e tutti volevamo essere amati da lei. Quando mia nonna ti amava, il mondo si dipingeva di colori più vivi e, sotto i suoi fari, ti sentivi speciale. Ma quando i fari si spegnevano, la sua mancanza si faceva sentire e ci sentivamo piccoli ”.

Anche il fratello di Camilla, Matteo Ardenzi, ha raccontato di una nonna sempre presente: “ Ci ha sempre visto per quello che siamo o per quello che ci meritavamo di essere. Non sono mai mancate le chiamate e i momenti insieme; ricordava qualsiasi dettaglio della nostra vita. È stata una nonna meravigliosa ”.

Un legame speciale

Camilla e Matteo Ardenzi, figli di Cristiano Ardenzi, unico figlio di Ornella Vanoni, vivono a Milano e sono stati legatissimi alla loro nonna. Qualche anno fa, la Vanoni condivise su Instagram uno scatto di famiglia, spiegando di non aver mai trovato il marito giusto e di aver voluto bene ai nipoti come figli, " Avrei voluto altri figli, ma non ho mai trovato il marito giusto ".

La nipote Camilla, tra viaggi e musica

Ornella Vanoni aveva raccontato della nipote con affetto e meraviglia: " Camilla è come Corto Maltese: a 18 anni mi disse che se le avessi comprato il biglietto per la Nuova Zelanda sarebbe partita. È tornata dopo quattro anni con i rasta e il diploma di insegnante di yoga. Ora è a Berlino, ha preso il diploma di cuoca ed è sempre in giro. Ha visto il mondo e mi piacerebbe fare un viaggio con lei ". Non tutti sanno che Camilla aveva già duettato con la nonna da bambina, nel 2007 la sua voce appare nel disco Una bellissima ragazza, in particolare alla fine del brano E del mio cuore, dove canta come bambina.

L’omaggio a Ornella

A dicembre, Camilla ha condiviso sui social un video in cui omaggia la nonna cantando Senza fine, con una dedica intensa: " Una parte di te dentro e con me senza fine. Grazie ".

La performance a Che Tempo Che Fa rappresenta dunque un momento simbolico, che unisce passato e presente, mostrando come l’eredità artistica e affettiva di Ornella Vanoni continui attraverso la sua nipote.