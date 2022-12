Le canzoni natalizie da ascoltare (per forza) durante le feste

Il 25 dicembre è sempre più vicino, è partita la caccia alle migliori canzoni natalizie. La lista perfetta probabilmente non esiste – qualche brano rischierebbe di restare fuori ingiustamente – ma esiste un elenco di pezzi che non può rientrare nelle playlist. Pensiamo ai grandi classici firmati Mariah Carey e Michael Bublè, ma anche alle canzoni natalizie firmate dagli artisti italiani nel corso degli ultimi anni. Molti di questi brani sono stati scritti per la celebrazione del Natale, mentre altri sono diventati un simbolo delle feste con il passare del tempo. Tra evergreen e pezzi di nicchia, nessuna discriminazione per quanto riguarda i generi: si va dal dance alla disco, passando anche per il rock e per il rap.

All I want for Christmas is you

Parlando di canzoni natalizie è impossibile non pensare subito a “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Ci si chiede, anzi, come sia stato possibile celebrare le feste prima del 1994, anno di pubblicazione del singolo, primo estratto del quarto album in studio “Merry Christmas”. Un successo planetario, un brano uptempo divertente e dolce con influenze pop, dance pop e R&B.

Last Christmas

Altro classicone tra le canzioni natalizie è “Last Christmas” degli Wham, singolo del 1984. Il successo di questo brano aumenta di anno in anno, come testimoniato dalle classifiche internazionali, complice un ritornello che strega sin dal primo ascolto. Un gioiello pop che esplora territori malinconici e gioiosi allo stesso tempo, una chicca intramontabile. La sua diffusione in ogni luogo nel periodo natalizio è testimoniata anche dalla challenge che è nata negli anni: si tratta del Whamageddon, in cui si deve cercare di arrivare al 24 dicembre senza mai sentire la canzone. Una missione praticamente impossibile.

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” di Frank Sinatra è un altro evergreen, un successo imperituro. Scritta nel 1945, la versione dell’artista italo-statunitense risale al 1950, con l’accompagnamento musicale della B. Swanson Quartet. Non mancano le cover di successo, basti pensare a quelle realizzate da Bing Crosby nel 1956 o da Smokey Robinson nel 1963. Più recentemente, la versione di “Mina” nel disco “Christmas Song Book”.

Cold December Night

Michael Bublè è l’artista del periodo natalizio par excellence. Il suo concerto è l’appuntamento fisso sulle reti Mediaset nei giorni che precedono il 25 dicembre e una delle canzoni più amate è sicuramente “Cold December Night”, contenuta nell’album “Christmas”. Unico inedito, è stato scritto in collaborazione con il suo co-sceneggiatore di lunga data Alan Chang e con il produttore Bob Rock.

Don’t shoot me Santa

Una delle migliori canzoni natalizie recenti è “ Don’t Shoot me Santa” dei The Killers. Datato 2007, il brano racconta la preghiera di un omicida ad un Babbo Natale in versione”giustiziere”. Ciò che è certo è che il tema non sia esattamente natalizio, ma la qualità del gruppo statunitense vale di diritto l’inserimento in playlist.

Mistress for Christmas

Contenuta nell’album “The Razors Edge” del 1990, “Mistress for Christmas” degli AC/DC non rientra esattamente nell’elenco delle tradizionali canzone natalizie. Brano eccessivo da ogni punto di vista, tanto da rendere impossibile una critica negativa. Leggendo il testo, capirete la fama di ragazzacci di Brian Johnson & Co.

Little things

Tra le canzoni più belle legate alla seconda vita degli ABBA, “Little Things” merita un posto di rilievo nell’elenco dei brani natalizi. Il gruppo svedese è protagonista di una dolce riflessione sulla gioia della mattina di Natale e sul tempo trascorso in famiglia in questo periodo speciale dell’anno. Un ritorno convincente, nonostante tutti rischi del caso.

Natale allo zenzero

“Natale allo zenzero” fa parte di “Baffo Natale Compilation”, compilation di Elio e le Storie Tese datata 2005. Un brano in classico stile EelST, particolare, in altre parole un ufo. La filosofia degli Elii è chiara fin da subito: “Per fare una canzone di Natale non basta un argomento natalizio ma occorre un ingrediente più speciale: lo zenzero”.

Canzone per Natale

Insieme a quelle qui citate, “Canzone per Natale” di Morgan è una delle poche canzoni natalizie italiane degne di nota. La qualità artistica di Castoldi è indiscutibile e grazie a questo brano scopriamo ancora una volta per te. Le immagini della città in fermento si sposano con l’atmosfera natalizia: una poesia, l’ennesima.

Coriandoli a Natale

Infine, una menzione necessaria per “Coriandoli a Natale” dei Subsonica. Primo singolo estratto dall’album “Terrestre live e varie altre disfunzioni” del 2006, è un tributo all’autore del brano Gigi Rostagno, morto nel 1997 e ex collaboratore di Max Casacci, produttore della band torinese. Una canzone bellissima, ricca di significato, ammaliante.