"Problemi tecnici". Le polemiche, poi l'annuncio: cosa è successo a Lazza

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto lo si era capito fin da subito. Poi ci ha pensato lo stesso Lazza a confermare tutto: nel corso della sua esibizione, in collegamento dal palco Suzuki, ha dovuto fare i conti con dei problemi tecnici che hanno inciso sulla sua esibizione. Fortunatamente nulla di grave, visto che il giovane rapper non era in gara al Festival ma si trovava a Sanremo nei panni di ospite in Piazza Colombo. Pertanto l'inconveniente non ha avuto alcun impatto sulla competizione, anche se resta il rammarico da parte del cantante e della sua base di fan.

Lazza si stava esibendo sulle note di Cenere, il famoso brano con cui si è classificato in seconda posizione a Sanremo 2023. Dai primi momenti della sua esibizione è stata avvertita dai telespettatori una strana sensazione, rendendoli spaesati e avanzando interrogati su quanto stesse accadendo. Non a caso in tempo zero sono state animate le chat dei gruppi d'ascolto e sono partiti i commenti sui social per l'effetto fuori sincrono delle labbra rispetto all'arrivo del suono, come se ci fosse qualcosa di strano che dava l'effetto del playback.

In un primo momento qualcuno aveva ipotizzato un semplice ritardo del segnale video dalla piazza; altri avevano fatto notare che il cantante avesse gli auricolari e stesse tranquillamente incitando il pubblico a cantare con lui. In serata è stato direttamente Lazza a intervenire sulla vicenda, affidando a una storia pubblicata su Instagram l'amara considerazione in merito alla sua esibizione: " Mi spiace non aver potuto performare come al solito ma ci sono stati problemi tecnici che me lo hanno impedito ". Nella storia successiva il giovane ha postato un video mentre cantava e ha allegato un breve commento: " Qua andava tutto ". Con tanto di emoji sconsolata.