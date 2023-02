Sanremo 2023: la classifica finale

Il gradino più alto del podio l'ha conquistato Marco Mengoni, seguito da Lazza. Terzo classificato Mr. Rain. Beffato nel finale Ultimo, solo quarto. Ecco svelata la classifica finale del festival di Sanremo 2023. Il podio lo ha designato la sfida finale a cinque, iniziata dopo che all'Ariston erano state svelate le posizioni dalla 28esima alla sesta. Ha sorpreso il sesto posto per Giorgia, penalizzata forse da alcune dinamiche di voto. Solo nona Elodie, sorprassata da Rosa Chelical (ottavo posto). ventunesimi i Cugini di Campagna. Ultimo posto per Sethu.

Il Premio della critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla è stato assegnato al duo Colapesce e Dimartino. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato invece conquistato dai Coma_Cose con L'addio. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra, a Marco Mengoni.

Sanremo 2023, ecco la classifica finale

1) Marco Mengoni - Due vite

2) Lazza - Cenere

3) Mr. Rain - Supereroi

4) Ultimo - Alba

5) Tananai - Tango

6) Giorgia – Parole dette male

7) Madame – Il bene nel male

8) Rosa Chemical – Made in Italy

9) Elodie – Due

10) Colapesce Dimartino – Splash

11) Modà – Lasciami

12) Gianluca Grignani

13) Coma_Cose – L’addio

14) Ariete – Mare di guai

15) LDA – Se poi domani

16) Articolo 31 – Un bel viaggio

17) Paola e Chiara – Furore

18) Leo Gassmann – Terzo cuore

19) Mara Sattei – Duemilaminuti

20) Colla Zio – Non mi va

21) Cugini di Campagna – Lettera 22

22) Gianmaria – Mostro

23) Levante – Vivo

24) Olly – Polvere

25) Anna Oxa – Sali

26) Will – Stupido

27) Shari – Egoista

28) Sethu – Cause perse

Cosa è successo durante la serata finale di Sanremo 2023

L'inno d'Italia ha aperto la serata finale del festival 2023, come da tradizionale sanremese. Poi il commovente ricordo di Lucio Dalla affidato alla voce di Gianni Morandi. Spazio quindi alle 28 canzoni in gara per l'ultimo giro di valzer: l'ultima esibizione di questa kermesse. Tra le esibizioni più applaudite, quella di Marco Mengoni, Giorgia, Lazza. Ovazione anche per Madame. Da segnalare il siparietto osé improvvisato da Rosa Chemical con Fedez. E alla fine, a giocarsi il podio sono stati Mengoni (poi risultato vincitore), Ultimo, Tananai, Lazza e Mr Rain. Durante la serata si sono anche esibiti, come super ospiti, i Depeche Mode. E nella parte finale è arrivata all'Ariston anche la tanto attesa (e discussa) lettera del presidente ucraino Zelensky.