Sanremo conquista Spotify: la playlist dell'Ariston è la più ascoltata del mondo

Spotify annuncia un record della playlist editoriale del Festival di Sanremo, che è stato raggiunto dopo la terza serata di questa 74esima edizione. È proprio il servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand ad annunciarlo sul proprio profilo ufficiale Instagram: " Per la prima volta Sanremo 2024 è la playlist più ascoltata al mondo. Ma che ve lo diciamo a fare ". Non sempre la classifica di Sanremo va d'accordo con gli ascolti streaming, ma su Spotify ci sono comunque le prime eccezioni. I brani della kermesse ligure 2024 sono i più ascoltati su servizio on demand: tra i più amati dei trenta big in gara ci sono ci sono Annalisa, Geolier e Angelina Mango.

La prima serata di Sanremo ha visto nella classifica "Sinceramente" di Annalisa: questo brano sta già diventando un tormentone ed il più ascoltato. Seguono Geolier con "I p' me, Tu p' te" e l'esplosiva "La noia" di Angelina Mango, particolarmente amata dai più giovani. Di Loredana Bertè invece non c'è ancora traccia. Al quarto posto spunta Alessandra Amoroso con "Fino a qui", mentre al quinto si trova Mahmood con la sua "Tuta Gold". Al sesto "Un ragazzo una ragazza", il tormentone dei The Kolors. Giù in fondo finiscono i Ricchi e Poveri, Nek e Renga e Fiorella Mannoia con "Mariposa", che pure è stata molto acclamata dalla critica. Una soddisfazione sicuramente per gran parte degli artisti che si stanno esibendo in Liguria in questa settimana, ma anche per il direttore artistico Amadeus, che domenica mattina darà l'arrivederci a Sanremo dopo cinque anni consecutivi di conduzione e di record di ascolti.

In attesa di capire come verrà rivoluzionata la graduatoria generale con la finalissima di sabato notte, tra i tanti brani della playlist, spicca la canzone di Mahmood dopo la serata di giovedì. A pochi giorni dall'uscita di "Tuta Gold", il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 scala le classifiche di Spotify: è il suo il brano italiano più scaricato di ieri ed è il primo di tutti gli artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella Daily Top Songs Global alla posizione 51 e ha raggiunto il secondo posto nella Top 50 Italia. L'artista è inoltre l'unico in gara ad avere generato più stream nel suo secondo giorno di uscita, dimostrando una costante ascesa di popolarità, totalizzando 5,14 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Ben anche Irama e Gazzelle in classifica. Dopo di che seguono Ghali, Mr Rain, Loredana Bertè, Emma.