Rosa Chemical e il gesto trash: cosa è successo durante la sua esibizione

Non c’era Fedez come a Sanremo 2023 ma Rosa Chemical ne ha combinata comunque una delle sue. Archiviato il bacio strappato al rapper sul palco dell’Ariston durante il Festival dello scorso anno, Rosa Chemical è tornato in riviera per esibirsi dal vivo come ospite della seconda serata del festival della canzone italiana. Amadeus si è dichiarato un suo grande estimatore così lo ha voluto ancora una volta a Sanremo ma non in gara, bensì su uno dei palchi paralleli alla manifestazione, quello di piazza Colombo e il suo passaggio non è passato inosservato, almeno al pubblico del web.

In assenza di personaggi da molestare e gesti provocatori da portare in scena, l’artista ha deciso di lasciare un segno del suo passaggio in Liguria puntando sulla solita scontata trasgressività e su una scenografia decisamente singolare e piccante. Già perché sul maxischermo situato alle spalle di Rosa Chemical sono comparsi alcuni falli alati stilizzati e in pochi minuti sui social network si è scatenato il finimondo. "Vooola colomba bianca Voooola...", ha scritto un utente su X, mentre un altro ha replicato: "Ma i ca**i tanti dietro Rosa Chemical ?? Ahahah". "Rosa Chemical quest'anno non bacia ness... ah ok", ha scritto un'internauta, condividendo la foto della scenografia e qualcuno ha puntato l'attenzione sull'imbarazzo, che la sorpresa del cantante potrebbe causare a viale Mazzini: "Il visual alle spalle di Rosa con i pipi volanti in diretta sulla tv di servizio pubblico aiutoooooo". Ma quest'anno non siamo a Sanremo 2023 e l'episodio più che provocatorio è sembrato un gesto trash.

Se Rosa Chemical pensava di impressionare, alla fine l’effetto sortito è stato solo di puro divertimento e persino di sfottò, soprattutto per la mancanza di un nuovo testo da portare a Sanremo. Un anno dopo il suo esordio al Festival con il brano "Made in Italy" - che tutti ricordano più per il bacio sulla bocca a Fedez, che per la sua musica - il cantante ha riproposto la stessa canzone e niente di nuovo. "Ma sì, in mancanza di contenuti e musica puntiamo sulla scenografia #rosallafrutta", ha scritto un utente su X, sottolineando come dopo Sanremo 2023 Chemical sia praticamente sparito dalla scena, almeno quella musicale. Tutta colpa dei Ferragnez o meglio della crisi che lui, secondo i più pettegoli, avrebbe scatenato.