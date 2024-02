"Sembra Bonaccini", "Ma è Maccio Capatonda": dilaga l'ironia su John Travolta

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo annoveriamo John Travolta, uno degli attori più amati al mondo. Da “La febbre del sabato sera” a “Grease”, passando per “Pulp Fiction” e “American Crime Story”, il sessantanovenne è entrato nel cuore dei cinefili per il suo enorme talento e per una versatilità invidiabile. Ma molti non lo vedevano da tempo, a testimoniare dalle reazioni apparse sui social network: salito sul palco del teatro Ariston, Travolta ha sorpreso una fetta di pubblico. In molti, infatti, lo ricordavano con una bella chioma. Ma è passato diverso tempo – trent’anni per la precisione – dal codino di Vincent Vega...

Una volta apparso John Travolta sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Giorgia, il popolo della rete si è scatenato alla ricerca di somiglianze. C’è chi ha paragonato l’attore statunitense al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e chi lo ha avvicinato al comico Maccio Capatonda. Ma anche chi ha intravisto una qualche somiglianza con il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, con il giudice di “Tu si que vales” Rudy Zerbi e con il cantante partenopeo Raiz. Nessun intento offensivo, ci mancherebbe, ma la fiera dell’ironia.

Ma non è tutto. Molti hanno ironizzato anche sulla performance di John Travolta sul palco di Sanremo. Oltre alle solite gag, l'attore è diventato insegnante di ballo per Amadeus sulle note di 'Stayin' alive' de La febbre del sabato sera prima, di 'Greased lightnin" di Grease poi e di 'You never can tell' di Pulp Fiction. Poi, con Fiorello, l'interprete si è esibito nel "Ballo del qua qua" all'Aristonello. Molti telespettatori hanno notato l'imbarazzo di Travolta, ecco una carrellata di post su X, ex Twitter: "John Travolta pronto a rivolgersi all'ambasciata USA in Italia per dichiararci guerra sì è così", "John Travolta avrà compreso la ragione per cui i suoi sono emigrati", "Ho appena visto John Travolta, stava entrando in questura per denunciare Fiorello e Amadeus". Insomma, in un modo o nell'altro il passaggio del volto di "Pulp Fiction" al Festival non è passato inosservato.

io che mi rendo conto di aver cancellato tutti i piani della settimana per guardare fiorello amadeus e john travolta con dei cappellini arancioni che ballano il ballo del qua qua #SANREMO2024 pic.twitter.com/09LBDVjy3y — vale (@llyfrausandrain) February 7, 2024

john travolta a sanremo 2024: un riassunto#Sanremo2024 pic.twitter.com/krWTm1WNu6 — ale¹⁶| buddie era (@winterxdruig) February 7, 2024