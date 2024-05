Concerto del Primo Maggio, Morgan attacca Ultimo: "Se vuole delle lezioni gratis..."

Che la sua presenza sul palco del concerto del Primo Maggio potesse essere accompagnata dalla consueta scia di polemiche era quasi scontato, ma in realtà Morgan aveva già iniziato a far parlare di sé anche qualche giorno prima del celebre evento, che quest'anno si è svolto nella cornice del Circo Massimo.

Anche se vigeva un accordo che prevedeva l'esclusione dei monologhi da parte dei protagonisti del Concertone, il leader dei Bluvertigo ha comunque fatto di testa sua, leggendo una breve nota per esprimere una serie di considerazioni personali. "Giustamente voi avete il vostro spettacolo" , ha detto Morgan rivolgendosi al pubblico accorso a Roma nella giornata di ieri, "ma sul palco non è festa, è lavoro, questo è un giorno di lavoro" . "Io voglio ringraziare tutte le persone che sono qui a fare si che questa cosa si faccia" , ha aggiunto, "sono dei ragazzi, dei competenti, persone che hanno studiato, che si impegnano".

Il cantautore ha quindi lanciato una stilettata contro le istituzioni, ree di non difendere in alcun modo il mondo della musica. I musicisti, secondo Morgan, "non hanno alcun tipo di tutela legale in questo paese, perché gli artisti non sono per niente considerati e rispettati. La musica è una cosa molto più importante di quello che i politici pensano che sia".

Le sue parole sul palco, tuttavia, non sono state le uniche ad aver attirato l'attenzione mediatica e ad aver scatenato il dibattito in rete. A creare ancora più scalpore è stato il contenuto di un'intervista concessa a Open alla vigilia del concerto del Primo Maggio nella quale il musicista ha attaccato duramente Ultimo, anch'egli in scaletta nell'atteso evento, con cui ultimamente non corre proprio buon sangue.

All'origine del dissidio c'è in particolar modo la pubblicazione del nuovo disco del cantante romano "Altrove", che si intitola come il celebre cavallo di battaglia di Morgan, un aspetto che, usando un eufemismo, non gli ha fatto particolare piacere. "Tutti i titoli, non solo il mio, sono canzoni già edite. Non sono cover, sono titoli copiati" , considera il cantautore milanese. "A me non interessano i diritti, non li voglio. Ti sto dicendo di essere originale, di non stare a vedere le idee degli altri. Hai vent'anni, dovresti essere un vulcano di idee".

Ma le parole più dure sono quelle relative al suo giudizio complessivo su Ultimo. "Ho sentito delle cose sue al pianoforte. Non ci siamo, è musica che non merita di essere considerata interessante" , dichiara il frontman dei Bluvertigo.

"Rispetto il ragazzo, se vuole imparare a suonare posso anche fargli gratis delle lezioni, non è un problema"

, affonda ancora.