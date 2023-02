Da "Destinazione Paradiso" ad oggi: tutti i Festival di Gianluca Grignani

Al festival di Sanremo ha esordito con "Destinazione paradiso" e con lo stesso brano (nella serata dei duetti) Gianluca Grignani torna sul palco dell'Ariston in gara ventotto anni dopo. Nel mezzo c'è una lunga carriera fatta di alti e bassi ma anche altri cinque festival, nei quali il cantautore non è mai arrivato sul podio ma ha lasciato comunque il segno nel bene o nel male.

Il primo festival di Grignani

È il 1994 e Gianluca Grignani si presenta a Sanremo Giovani con "La mia storia tra le dita", brano diventato poi un cult degli anni '90. La sua voce graffiante conquista tutti e pochi mesi dopo, nel 1995, esordisce sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte con "Destinazione paradiso", che gli fa conquistare il sesto posto. Grignani ha solo 23 anni e da qui in poi conquista fama e popolarità con il suo primo album, intitolato proprio "Destinazione Paradiso".

Il ritorno sul palco nel 1999

A Sanremo Gianluca Grignani torna quattro anni dopo l'esordio. All'attivo ha già due album e qualche grana dovuta al suo carattere scontroso. Si dice che il cantante si sia rifiutato di partecipare al Festival del 1996 ma all'Ariston nel 1999 l'artista arriva sereno e pronto a mettersi in gioco con il brano "Il giorno perfetto". Ad accoglierlo sul palco nella prima serata di gara ci sono il conduttore Fabio Fazio e Letizia Casta e Grignani scherza con la coppia, cedendo i suoi occhiali da sole al conduttore prima di esibirsi. La canzone si piazza al 13esimo posto e Grignani sfrutta Sanremo per promuovere l'uscita della prima raccolta di successi.

Il suo terzo Sanremo

Tre anni dopo Gianluca Grignani viene selezionato per partecipare nuovamente al Festival, dove porta il brano "Lacrime dalla Luna". L'occasione giusta per annunciare l'uscita del suo quinto progetto discografico "Uguali e diversi". La partecipazione del cantautore a Sanremo 2002 si conclude con la dodicesima posizione, ma la vittoria arriva nelle vendite e in radio. Grignani è il più trasmesso e le vendite del suo album lo fanno schizzare in vetta alle classifiche.

Il Festival del 2006

Dopo alcuni anni di eccessi e turbolenze e l'ombra dell'uso di sostanze stupefacenti, Gianluca Grignani torna in riviera con "Liberi di Sognare". In questa edizione l'artista colleziona il peggior piazzamento di sempre e viene eliminato al primo turno. Ma in radio, come già era accaduto nel 2002, è uno dei più trasmessi e ascoltati e il suo tour è un successo.

A Sanremo nel 2008

Per la quinta volta nella sua carriera Gianluca Grignani torna a Sanremo nel 2008. L'artista è reduce da un anno difficile, coinvolto in una indagine sullo spaccio di droga, e vede nel Festival l'occasione per tornare a concentrarsi sulla musica. All'Ariston porta "Cammina nel sole" un inno di rinascita in stile country rock, che l'artista canta anche con i Nomadi nella serata dei duetti. L'esibizione su Youtube è una delle più viste della storia di Sanremo. Ma Grignani si piazza solo ottavo.

Il ritorno dopo la lunga assenza

Nel 2015 Grignani partecipa alla 65esima edizione del festival di Sanremo con la canzone "Sogni infranti". È Carlo Conti a accoglierlo sul palco nella prima uscita, che lo mette subito a rischio eliminazione. Al primo ascolto il suo brano non convince la giuria ma il cantautore riesce a conquistare la finale, dove si posiziona all'ottavo posto. Questo è anche l'anno nel quale Raf (anche lui in gara a Sanremo) finisce in ospedale per una brutta bronchite e Grignani lo sostiene a distanza, criticando la macchina organizzativa del Festival.

L'ospitata a Sanremo 2022 con Irama

Al Festival Gianluca Grignani partecipa come ospite lo scorso anno in occasione della serata dei duetti. A volerlo sul palco è Irama che scegli di portare "La mia storia tra le dita", uno dei brani più celebri di Grignani. La sua partecipazione è però sporcata da due episodi. Le voci riferiscono di una lite avvenuta nel backstage tra i due cantanti, ma la smentita arriva per bocca di Irama. Sul palco, invece, l'esibizione di Gianluca Grignani è strana, a tratti eccessiva, e qualcuno sostiene che l'artista sia arrivato all'Ariston ubriaco. Ma il pubblico, soprattutto quello social, lo ricopre d'affetto.

Gianluca Grignani in gara a Sanremo

Quella di quest'anno è la settima partecipazione di Gianluca Grignani al festival di Sanremo. L'artista porta il brano "Quando ti manca il fiato", una canzone dedicata al padre scomparso anni fa, che parla del ruolo della figura paterna. Per lui il palco dell'Ariston è come una seconda casa e davanti al pubblico si presenterà, quasi sicuramente, con occhiali da sole e cappello, due suoi tratti distintivi. Nella serata dei duetti - saltata la collaborazione con Piero Pelù - il cantautore milanese si esibirà con Arisa sulle note di "Destinazione paradiso", la canzone che ha segnato la sua carriera.