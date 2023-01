"Duetto saltato tra Grignani e Pelù". Ecco cosa è successo tra i due

"Hanno litigato". Da giorni a Sanremo circolava l'indiscrezione che tra il rocker fiorentino Piero Pelù e Gianluca Grignani ci fosse stato un litigio a causa del duetto, che avrebbero dovuto fare insieme sul palco del teatro Ariston. Secondo molti, i due artisti si sarebbero scontrati sul brano da portare al festival di Sanremo in occasione della serata del 10 febbraio e i toni sarebbero stati accesi. Niente di nuovo per l'ambiente, visto che ogni anno al Festival si consumano screzi e dispute di ogni tipo. A mettere un punto ai pettegolezzi, però, ci ha pensato il direttore d'orchestra di Grignani, che ha negato i contrasti tra i due cantanti.

L'anticipazione de IlGiornale.it

A svelare che il duetto era saltato è stato, prima di tutti, il nostro giornalista Paolo Giordano, che la settimana scorsa ha anticipato i duetti in programma venerdì 10 febbraio. " Gianluca Grignani aveva progettato di cantare con Piero Pelù ma tutto è poi tramontato e adesso si cerca un altro partner ", aveva scritto il giornalista, parlando della collaborazione saltata all'ultimo minuto. Un episodio che ha riportato alla mente quanto avvenuto nella passata edizione, quando si vociferò che tra Irama (uno dei big in gara) e proprio Grignani ci fosse stata una lite. Un anno dopo, la scena è la stessa. Ma questa volta è intervenuto il maestro Enrico Melozzi, che dirigerà l'orchestra per Gianluca Grignani, a chiarire la dinamica dei fatti.

Grignani - Pelù: lite o scarso feeling?