"Se perdo il processo lascio la musica". La minaccia choc di Ed Sheeran

La corte di Manhattan ha spalancato le porte a decine di giornalisti e curiosi accorsi per assistere al processo, che vede imputato Ed Sheeran per plagio. L'artista inglese è stato citato in giudizio dalla famiglia del cantautore Ed Townsend, co-autore del brano "Let's Get It On", dal quale Sheeran avrebbe copiato parti di ritmo e sequenze per la sua hit "Thinking Out Loud".

Secondo l'accusa il cantautore britannico - e la co-autrice Amy Wadge - avrebbero copiato alcuni tratti distintivi della canzone soul del 1973 di Marvin Gaye "Let's Get It On", in particolare il ritmo e una sequenza ascendente di quattro accordi, riproponendoli nel brano "Thinking Out Loud" pubblicato nel 2014 da Ed Sheeran. Il tribunale federale di Manhattan dovrà, dunque, stabilire se è stato violato il diritto d’autore o meno e se ci sarà un risarcimento danni. L'accusa chiede cento milioni di dollari all'artista inglese.

Le parole choc di Ed Sheeran

Lunedì, nel corso della prima udienza del processo, Ed Sheeran ha rilasciato dichiarazioni pesantissime sul suo futuro nel mondo della musica, che sarebbe legato proprio all'esito del procedimento penale che lo vede coinvolto. " Se accadesse (di non vincere, ndr), ho chiuso, mi fermo", ha commentato il cantautore inglese rispondendo alla domanda del suo avvocato, Ilene Farkas, su quanto il processo gli stia pesando. Secondo quanto riferito dal Mail Online, davanti alla giuria, nel corso dell'udienza, Sheeran avrebbe aggiunto: "Trovo veramente offensivo dedicare la mia intera vita ad essere un performer e un cantautore e avere qualcuno che la sminuisca" .

Lo show in aula