Eurovision, l'Austria ospita la 70esima edizione: dove vederlo in tv e a che ora

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di aprire le danze alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove a partire da martedì 12 maggio prenderà il via la 70a edizione dell'Eurovision Song Contest. La scelta della location di quest'anno, come da tradizione, è dettata dalla vittoria dell'ESC 2025 del cantante austriaco JJ con Wasted Love. Per l'Italia - che, essendo una delle BIG 5 è già automaticamente attesa in finale il 16 maggio - si esibirà Sal Da Vinci e il suo Per sempre sì, che già lo ha fatto trionfare a Sanremo 2026 e che è andato virale sui social media.

I Paesi in gara nella 70a edizione

L'Eurovision Song Contest è una kermesse canora che ha il vanto di far esibire sullo stesso palco cantanti provenienti da ogni angolo d'Europa. Quest'anno i paesi che si esibiranno sono ben 35, tra cui Norvegia, Finlandia, Ucraina, Australia, Grecia, Portogallo, Armenia e Serbia. Dopo anni di assenza sono pronti a riprendersi il palco anche Bulgaria, Moldova e Romania. Tra le Big 5 non c'è solo l'Italia, ma anche Regno Unito, Germania e Francia. Non ci sarà invece la Spagna, che ha scelto di boicottare la kermesse a causa della presenza di Israele, che secondo molti dovrebbe essere eliminato a causa del genocidio a Gaza, proprio come è avvenuto con la Russia - assente anche quest'anno - dopo l'invasione dell'Ucraina. Il boicottaggio della Spagna ha "ispirato" anche quello di altre grandi nazioni, come Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che non solo non parteciperanno alla competizione canora, ma nemmeno presenteranno lo spettacolo nelle loro emittenti, portando a un plausibile e prevedibile calo degli ascolti.

Dove vedere la diretta dell’Eurovision Song Contest

La 70a edizione dell'Eurovision Song Contest sarà presentata ancora una volta da Gabriele Corsi, al cui fianco quest'anno ci sarà Elettra Lamborghini, fresca della sua partecipazione a Sanremo con il brano Voilà. La competizione verrà trasmessa in diretta da Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Si inizia il 12 maggio con la prima semifinale - in cui canterà il "nostro" Sal Da Vinci fuori concorso - e si proseguirà il 14 con la seconda semifinale. Il collegamento è atteso già alle 20.15 con l'anteprima dello show.

La finale, invece, andrà in onda sabato 16 maggio, sempre su Rai 2, a partire dalle 20.35. Per i dietro le quinte e le interviste ai cantanti si può anche seguire il canale ufficiale su Youtube dell'Eurovision Song Contest.