Eurovision 2026, scaletta prima serata: quando canta Sal Da Vinci

L’attesa è finalmente finita, l’Eurovision Song Contest 2026 prende ufficialmente il via da Vienna e l’Italia si prepara a tifare per Sal Da Vinci, protagonista assoluto dopo il trionfo ottenuto al Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. La 70esima edizione della competizione musicale più seguita d’Europa si svolge alla Wiener Stadthalle, trasformata per l’occasione in uno spettacolare hub tecnologico pronto ad accogliere milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. Tra scenografie gigantesche, luci spettacolari, performance destinate a diventare virali e una gara sempre più seguita sui social, cresce soprattutto la curiosità attorno al debutto europeo dell’artista napoletano.

Quando canta Sal Da Vinci

Il primo appuntamento da segnare in agenda è martedì 12 maggio, giorno della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Nonostante l’Italia sia già qualificata di diritto alla finalissima grazie al suo status di Big Five, Sal Da Vinci salirà comunque sul palco della Wiener Stadthalle per presentare il brano “Per sempre sì” al pubblico europeo. La sua esibizione è prevista a metà serata, tra la performance della Georgia e quella della Finlandia, una delle nazioni considerate favorite per la vittoria finale grazie al duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Per l’artista italiano si tratta di un momento molto atteso, soprattutto dopo il boom ottenuto dal brano negli ultimi mesi tra streaming, radio e social network.

Perché l’Italia canta già in semifinale

Molti spettatori si chiedono perché Sal Da Vinci si esibisca già durante la semifinale nonostante il posto assicurato in finale. L’Italia fa infatti parte delle cosiddette Big Five, ovvero i cinque Paesi che accedono automaticamente all’ultima serata dell’Eurovision grazie al loro contributo economico alla manifestazione. Insieme all’Italia ci sono Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Quest’anno però la Spagna ha scelto di non partecipare alla competizione come forma di protesta contro la presenza di Israele, motivo per cui molti parlano eccezionalmente di Big Four. La presenza durante la semifinale serve comunque a dare maggiore visibilità agli artisti già qualificati e a permettere al pubblico europeo di conoscere le canzoni prima del televoto finale.

Il successo di “Per sempre sì”

Dopo la vittoria a Sanremo 2026, “Per sempre sì” è diventata una vera e propria hit internazionale. Il brano di Sal Da Vinci ha conquistato rapidamente le piattaforme streaming, trasformandosi nella canzone più ascoltata tra tutte quelle in gara all’Eurovision 2026. Con oltre 36 milioni di stream complessivi, il cantante napoletano guida infatti la classifica globale dell’edizione, staccando nettamente gli altri concorrenti. Anche gli spoiler delle prove generali diffuse online hanno ottenuto numeri altissimi, diventando tra i contenuti più visualizzati dell’intera manifestazione. Secondo i bookmaker, il successo italiano avrebbe spinto gli esperti a rivedere le quote sulla vittoria finale. Al momento l’Italia viene considerata una delle outsider più temute della competizione.

La scaletta della prima semifinale

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 vedrà sfidarsi quindici Paesi per conquistare dieci posti disponibili per la finalissima di sabato 16 maggio. Oltre alla gara vera e propria, la serata sarà arricchita da numerosi momenti di spettacolo pensati per celebrare i 70 anni della manifestazione. Uno dei segmenti più attesi sarà “Vita di Toni”, performance che renderà omaggio agli anni Cinquanta e alle origini storiche dell’Eurovision. Grande emozione anche per il ritorno sul palco di Vicky Leandros, protagonista di una speciale esecuzione corale di “L’amour est bleu” accompagnata da un coro composto da 70 elementi. Spazio poi all’ironia con il siparietto “Kangaroo”, ideato per scherzare sulle differenze tra Austria e Australia, mentre la danza acrobatica degli Zurcaroh chiuderà alcuni segmenti di intrattenimento riportando il pubblico nelle atmosfere storiche del Wiener Prater.

Dove vedere l’Eurovision 2026 in tv e streaming

In Italia l’Eurovision Song Contest 2026 viene trasmesso in diretta dalla Rai con una copertura speciale dedicata all’evento. La prima semifinale del 12 maggio e la seconda semifinale del 14 maggio andranno in onda dalle 21 su Rai 2 e Rai Radio 2. La finalissima di sabato 16 maggio sarà invece trasmessa in prima serata su Rai 1, sempre a partire dalle 21. Per chi preferisce seguire lo show in streaming, tutte le serate saranno disponibili anche su RaiPlay. La Rai ha inoltre previsto una copertura inclusiva con sottotitoli, audiodescrizioni e traduzione integrale nella Lingua dei Segni Italiana disponibile online.

Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi commentano lo show

A commentare l’edizione italiana dell’Eurovision sarà una coppia inedita composta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico della telecronaca italiana dell’Eurovision. L’obiettivo dichiarato della coppia è quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano.

Vienna celebra i 70 anni dell’Eurovision

Quella del 2026 è un’edizione particolarmente simbolica per l’Eurovision Song Contest. Vienna ospita infatti la competizione nel suo 70esimo anniversario, riportando l’evento nella capitale austriaca dopo le edizioni del 1967 e del 2015. Alla Wiener Stadthalle lavorano oltre 250 persone con turnazioni continue per garantire uno show definito già dagli organizzatori “da record”. Il sistema luci è interamente energy efficient e la struttura utilizza una rete tecnologica avanzatissima capace di gestire una quantità enorme di dati e contenuti video in alta definizione. A guidare la serata saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski insieme alla mascotte ufficiale Auri.

L’Italia sogna un nuovo trionfo

Dopo il successo dei Måneskin nel 2021, l’Italia spera ora di tornare protagonista assoluta all’Eurovision grazie all’effetto nostalgia e all’energia di “Per sempre sì”.

Il percorso europeo di Sal Da Vinci parte quindi ufficialmente martedì 12 maggio con un’esibizione che potrebbe già conquistare il pubblico internazionale prima ancora della finalissima. E sui social, intanto, l’entusiasmo dei fan italianiora dopo ora in attesa del debutto sul palco di Vienna.