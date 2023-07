Il fan sul palco, la reazione di Sfera Ebbasta: cos'è successo al concerto

Di questi tempi stare su un palco è diventato rischioso. Lo sanno bene Harry Styles, Pink e Bebe Rehxa, che di recente sono stati colpiti dal lancio sconsiderato di oggetti da parte del pubblico. Ma se non sono gli oggetti volanti a mettere a rischio l'incolumità degli artisti, ci si mettono i fan esagitati, come quello che è salito sul palco dell'ultimo concerto di Sfera Ebbasta a Francavilla al Mare.

Il rapper è attualmente in giro per l'Italia e l'Europa con il suo Summer Tour e in una delle sue ultime tappe dal vivo è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Sfera Ebbasta si stava esibendo davanti ai suoi fan quando, dalle prime file, un giovane è riuscito a superare le transenne e gli addetti alla sicurezza, che si trovano nell'area a ridosso dello stage, salendo sul palco.

Sfera Ebbasta, fan sale sul palco

Nel video, che da ore circola in rete, si vede un ragazzo in pantaloncini rosa e a torso nudo gettarsi addosso al cantante. Sfera Ebbasta parla per alcuni secondi con l'esagitato ma poco dopo sul palco arriva un addetto alla sicurezza, che trascina via il giovane, il quale - nel frattempo - ha strappato il microfono a Sfera Ebbasta. Pochi secondi e il rapper è tornato a esibirsi per il suo pubblico ma tutti hanno notato il suo atteggiamento infastidito per l'inefficienza degli addetti alla sicurezza. E infatti, pochi minuti dopo, il cantante ha interrotto lo show di Francavilla al Mare per redarguirli.

Sfera Ebbasta, le parole alla security