Fedez, Lazza, Elodie: tutti i tormentoni musicali dell'estate 2023

Se il calendario e il meteo dicono che l'estate è ancora lontana ci pensa la musica ad anticipare i tempi. Già perché maggio segna l'inizio della stagione musicale estiva e se molti artisti sono già usciti con singoli, che promettono di dominare le classifiche per i prossimi mesi, altri sono in procinto di farlo. E il comune denominatore dell'estate in musica sarà uno solo: duetti.

In radio le prime hit estive sono già in rotazione e tra queste spicca l'ultimo singolo dei The Kolors, tornati sulla scena dopo una lunga pausa con il brano "Italodisco", un pezzo in stile disco music anni '80. Fuori anche Achille Lauro e Rose Villain con "Fragole", che punta su sonorità reggae per fare ballare tutti sulle spiagge italiane. "La fine del mondo" è invece il pezzo che Mr. Rain e Sangiovanni portano al pubblico in un mix esplosivo tra pop, garage e strumenti. È nel segno del puro pop, invece, il singolo "Tulipani blu", che vede duettare Matteo Romano e l'ex vincitore di Amici Luigi Strangis su un testo che parla di amori e sentimenti.

Canzoni estive in uscita

Nei prossimi giorni usciranno altri nuovi singoli estivi, che portano la firma di grandi artisti. Giovedì 25 maggio uscirà il brano "Disco Paradise" di Fedez e Annalisa con la collaborazione degli Articolo 31, mentre venerdì 26 maggio sarà la volta di Marco Mengoni e Elodie con "Pazza Musica". La sfida tra i cinque big della musica italiana si annuncia esplosiva, ma la competizione si farà interessante anche grazie all'uscita dei brani di Marracash insieme a Tananai (sul quale c'è ancora il massimo riserbo), Shade e Federica Carta (con il singolo "Per sempre mai") e il ritorno di una coppia già vista a Sanremo 2022 sulla Costa: Rovazzi e Orietta Berti.

Tra le prossime uscite estive più attese c'è sicuramente la collaborazione tra le sorelle Iezzi, Paola e Chiara, e la band salentina dei Boomdabash. Il progetto è ancora top secret ma l'uscita del brano è prevista a inizio giugno. Rimane incerta invece la collaborazione tra Lazza e Blanco. Quest'ultimo è reduce dal duetto con Mina, ma si dice potrebbe uscire nelle prossime settimane con un brano insieme al rapper secondo classificato a Sanremo. Per sapere di cosa si tratta, però, occorre attendere ancora un po'.