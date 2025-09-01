Gardaland Stars Night 2025: musica, show e grandi ospiti per una notte stellare

Un’estate da ricordare si prepara a vivere il suo gran finale. Sabato 6 settembre 2025, il Gardaland Resort accende i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’anno: Gardaland Stars Night, una serata straordinaria che unirà musica, spettacolo, energia e magia per celebrare in grande stile il 50° anniversario del Parco.

Dalle 18:30 fino a tarda notte, il parco si trasformerà in una vera e propria arena a cielo aperto, con DJ set, performance live, show acrobatici, coreografie spettacolari del corpo di ballo Gardaland e un laser show mozzafiato. Il tutto all’ombra di un grande astronauta e di un intero mondo scenografico allestito in piazza Jumanji, simboli di un viaggio tra suoni, emozioni e divertimento senza confini.

Willy William superospite della serata: una star globale sul palco di Gardaland

A rendere ancora più memorabile questa edizione di Stars Night 2025 sarà la presenza di un autentico gigante della musica dance: Willy William. DJ e produttore di fama mondiale, con hit planetarie come Mi Gente (oltre 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube), è considerato uno dei più influenti DJ francesi al mondo, al fianco di nomi come David Guetta. La sua recente collaborazione estiva Cuentale, con Guetta e la superstar latina Nicky Jam, è già una delle hit dell’anno.

La sua musica ha conquistato classifiche internazionali, festival e palchi di tutto il mondo, diventando colonna sonora di eventi globali e persino scelta da Barack Obama come “canzone dell’anno”. La sua presenza a Gardaland promette uno show esplosivo e senza precedenti.

Una line-up ricchissima: tra icone della dance italiana e DJ internazionali

Accanto a Willy William, saliranno sul palco alcuni tra i nomi più noti della scena clubbing nazionale e internazionale:

Albertino , leggenda della radio e simbolo della cultura dance italiana. La sua voce e i suoi DJ set hanno segnato intere generazioni su Radio Deejay, e oggi, da direttore artistico di Radio m2o, continua a essere protagonista del panorama musicale. A Gardaland porterà una selezione speciale di hit, mescolando grandi classici e nuove sonorità urban ed elettroniche.

, leggenda della radio e simbolo della cultura dance italiana. La sua voce e i suoi DJ set hanno segnato intere generazioni su Radio Deejay, e oggi, da direttore artistico di Radio m2o, continua a essere protagonista del panorama musicale. A Gardaland porterà una selezione speciale di hit, mescolando grandi classici e nuove sonorità urban ed elettroniche. Marco Carpentieri, DJ e producer italiano acclamato nei club e festival di tutto il mondo. Con il suo stile tra house ed EDM, è già stato protagonista all’Ultra Music Festival e all’EDC (Electric Daisy Carnival). Ogni sua performance è un sold out annunciato.

DJ e producer italiano acclamato nei club e festival di tutto il mondo. Con il suo stile tra house ed EDM, è già stato protagonista all’Ultra Music Festival e all’EDC (Electric Daisy Carnival). Ogni sua performance è un sold out annunciato. Nicola Fasano , produttore di fama mondiale, autore del celebre brano 75 Brazil Street – da cui è nato I Know You Want Me di Pitbull. Un successo planetario con oltre 478 milioni di stream e premi internazionali che hanno fatto la storia per un artista italiano.

, produttore di fama mondiale, autore del celebre brano 75 Brazil Street – da cui è nato I Know You Want Me di Pitbull. Un successo planetario con oltre 478 milioni di stream e premi internazionali che hanno fatto la storia per un artista italiano. Luca Lazza, DJ e anima dell’etichetta Love & Beats, aprirà la serata con le sue sonorità house e tech house, capaci di far ballare i club di tutta Europa.

Francesca Toffanin: la voce ufficiale dell’evento

A guidare il pubblico per tutta la serata sarà Francesca Toffanin, vocalist e speaker radiofonica dal carisma inconfondibile. Con la sua energia, la sua voce intensa e il legame autentico che crea con il pubblico, Francesca trasformerà ogni momento sul palco in un’esperienza coinvolgente, carica di atmosfera, emozione e spettacolo.

Non solo musica: un’intera giornata di avventura tra parco, acqua e mare

La magia della Gardaland Stars Night non si limiterà alla sera. Durante tutta la giornata, gli ospiti potranno vivere le attrazioni del parco, esplorare le profondità marine di Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove oltre 5.000 creature acquatiche aspettano di essere scoperte, e godersi un ultimo tuffo estivo nel coloratissimo LEGOLAND® Water Park, aperto fino al 14 settembre, senza limiti di età.

Per chi desidera prolungare l’esperienza, sarà possibile soggiornare in uno dei tre hotel tematizzati del Resort, ognuno pensato per offrire un’immersione totale nel mondo della fantasia, del gioco e dell’emozione.

Un’estate da ricordare, una notte da vivere

Con una line-up d’eccezione, uno scenario spettacolare e un’atmosfera unica, Gardaland Stars Night 2025 promette di essere l’appuntamento clou dell’estate italiana, perfetto per

salutare la stagione calda con energia, ritmo e tanta voglia di divertirsi.

Una festa pensata per tutti, dove la musica incontra l’avventura, e i ricordi si trasformano in emozioni da vivere sotto le stelle.