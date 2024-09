Ghini e Tovazzi funzionano

Ascolta ora 00:00 00:00

Certe volte è una rubrica, una «semplice» incursione di qualche minuto a dare nuove sfumature a un programma radio. Capita a 105 Village (sabato e domenica dalle 16 alle 18 su Radio 105) con l'arrivo di Raffaele Tovazzi, filosofo e imprenditore che vive a Londra e nella rubrica 105 Start Up parla delle nuove tendenze di una metropoli che da decenni le sa individuare e lanciare ovunque. E lo fa a modo proprio con uno stile personale, attuale ma non zeppo di quel modernismo posticcio che a molti sembra segno di attualità. Insomma è il completamento di un programma che Camilla Ghini (foto) conduce da qualche tempo mostrando buona personalità, bella pronuncia inglese e una consapevole freschezza che alle radio sempre più spesso manca. È arrivata dopo cinque anni a Radio Zeta e Rtl 102.5 (dove era anche protagonista di una divertente rubrica sulla «ricetta sbagliata») e dimostra di avere la radio nel sangue anche nel dialogo spizzicato qui e là con il fonico/regista.

L'innesto di Tovazzi e il breve confronto nel corso di Start Up le offre anche l'opportunità di entrare più direttamente in un mondo, quello dei nuovi spunti di società e web, nel quale è a proprio agio (bella l'analisi di ghosting/mosting). Insomma, dopo aver perso per strada un po' dell'insicuro snobismo dell'esordiente, Camilla Ghini è uno dei nomi sui quali puntare per il futuro. Non solo in radio.