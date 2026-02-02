Grammy Awards 2026: ecco tutti i vincitori

Los Angeles, la Crypto.com Arena si accende ancora una volta per ospitare i Grammy Awards 2026, l’evento che ogni anno incorona il meglio dell’industria musicale globale. Ma questa edizione non è stata soltanto una parata di star, performance spettacolari e abiti iconici, è stata una serata attraversata da messaggi politici forti, prese di posizione esplicite e momenti destinati a restare nella memoria collettiva.

Al centro di tutto, Bad Bunny, vincitore dell’Album dell’anno con Debí Tirar Más Fotos, protagonista di un discorso che ha acceso il dibattito pubblico ben oltre i confini della musica.

Bad Bunny fa la storia

Il momento simbolo della serata arriva quando il nome di Bad Bunny risuona come vincitore del premio più ambito. Debí Tirar Más Fotos non è solo un successo artistico e commerciale, diventa un primato storico, perché è il primo album interamente in lingua spagnola a conquistare l’Album dell’anno ai Grammy.

Visibilmente emozionato, l’artista portoricano dedica la statuetta a chi ha dovuto lasciare la propria terra per inseguire un futuro migliore, trasformando un riconoscimento personale in una dichiarazione collettiva.

Il discorso che divide e infiamma il dibattito pubblico

Il riferimento è alle agenzie federali per l’immigrazione statunitensi. Bad Bunny continua parlando di dignità e umanità: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani.”

Poi il passaggio più intenso, quello che porta la Crypto.com Arena a una standing ovation prolungata, l’invito a non lasciarsi contagiare dall’odio, a lottare con amore, a difendere la propria gente senza replicare la violenza con altra violenza. Un discorso che divide l’opinione pubblica, ma che consolida il suo ruolo di voce culturale e politica della sua generazione.

Grammy 2026, quando la musica diventa manifesto politico

Quello che non era successo poche settimane prima ai Golden Globe,avviene sul palco dei Grammy. L’intera serata è attraversata da una linea chiara, la musica prende posizione contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e contro le azioni di ICE e Border Patrol.Molti artisti indossano spille con la scritta “ICE out”, altri scelgono di inserire messaggi espliciti nei loro ringraziamenti. Il clima è teso, ma anche profondamente partecipato.

Billie Eilish e la frase che fa esplodere l’arena

Dopo Bad Bunny, è Billie Eilish a trasformare la premiazione in un momento politico. Vincitrice del Grammy per la Canzone dell’anno con Wildflower, la cantante californiana ringrazia e poi affonda il colpo: “Nessuno è illegale su una terra rubata.”. Il riferimento ai nativi americani e alle politiche migratorie scatena un’ovazione. Eilish invita il pubblico a continuare a protestare, a far sentire la propria voce, ribadendo che le persone contano più delle ideologie.

Kendrick Lamar, il dominatore silenzioso della serata

Se Bad Bunny è il volto politico della notte, Kendrick Lamar ne è il dominatore numerico. Con nove nomination e cinque vittorie, il rapper di Compton diventa l’artista più premiato dell’edizione. Con il Grammy per il Miglior album rap (GNX), Lamar supera anche Jay-Z, diventando il rapper con più Grammy vinti nella storia: 27 statuette complessive. Un risultato che si aggiunge a una carriera già leggendaria, impreziosita dal Premio Pulitzer conquistato nel 2018.

Lady Gaga, il ritorno trionfale al pop

Tra le grandi protagoniste della notte c’è anche Lady Gaga, che torna a casa con due Grammy. Mayhem le vale il premio per il Miglior album pop vocale, mentre Abracadabra trionfa come Miglior registrazione dance/pop. Emozionata e visibilmente commossa, Gaga conferma la sua capacità di reinventarsi senza mai perdere centralità nel panorama pop mondiale.

Olivia Dean e il premio come Miglior Nuova Artista

In una delle categorie più affollate e attese, Olivia Dean rispetta i pronostici e conquista il Grammy come Best New Artist. Un riconoscimento che segna ufficialmente il suo ingresso tra i nomi destinati a pesare nel futuro della musica internazionale.

Trevor Noah, Trump e la replica infuocata

A fare da collante tra musica e satira politica è ancora una volta Trevor Noah, conduttore della serata. Le sue battute su Donald Trump, Epstein e Groenlandia fanno esplodere la sala, ma non restano senza risposta. Trump affida a Truth Social un attacco durissimo ai Grammy, definiti “inguardabili”, e al presentatore, accusato di aver diffuso false affermazioni. Una polemica che alimenta ulteriormente l’eco mediatica della cerimonia.

L’assenza di Nicki Minaj e l’ovazione del pubblico

Quando Noah annuncia l’assenza di Nicki Minaj, ormai apertamente schierata con Trump, la reazione del pubblico è eloquente, un’ovazione fragorosa. Un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi editoriale il clima politico che ha attraversato la serata.

Omaggi e commozione: il lato più intimo dei Grammy Non sono mancati i momenti di raccoglimento. Il tributo agli artisti scomparsi emoziona profondamente, da Ozzy Osbourne ad Ace Frehley, fino a produttori e musicisti che hanno segnato la storia recente.

Bruce Springsteen, in collegamento video, ricorda Brian Wilson dei Beach Boys, mentre artisti come John Legend e Chaka Khan celebrano l’eredità di D’Angelo. Uno dei momenti più toccanti arriva con il Grammy al Dalai Lama per il miglior audiolibro, accolto come un simbolo di spiritualità e responsabilità condivisa.

Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026

Canzone dell’anno

Billie Eilish – Wildflower

Registrazione dell’anno

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Album dell’anno

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Miglior artista emergente

Olivia Dean

Pop e Dance

Miglior album pop vocale

Lady Gaga – Mayhem

Miglior performance pop solista

Lola Young – Messy

Miglior performance pop duo/gruppo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Miglior registrazione dance/elettronica

Tame Impala – End Of Summer

Miglior album dance/elettronico

FKA Twigs – Eusexua

Miglior registrazione dance/pop

Lady Gaga – Abracadabra

Miglior album pop vocale tradizionale

Laufey – A Matter Of Time

Musica Latina

Miglior album pop latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Miglior album di música urbana

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Musica Rock e Metal

Miglior performance rock

Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Miglior canzone rock

Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be

Miglior album rock

Turnstile – Never Enough

Miglior album alternative

The Cure – Songs Of A Lost World

Miglior performance alternative

The Cure – Alone

Miglior performance metal

Turnstile – Birds

Rap

Miglior performance rap

Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

Miglior performance rap melodica

Kendrick Lamar con SZA – Luther

Miglior canzone rap

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off

Miglior album rap

Kendrick Lamar – GNX

Country

Miglior performance country solista

Chris Stapleton – Bad As I Used To Be

Miglior performance country duo/gruppo

Shaboozey & Jelly Roll – Amen

Miglior canzone country

Tyler Childers – Bitin’ List

Miglior album country contemporaneo

Jelly Roll – Beautifully Broken

R&B e Afrobeats

Miglior performance R&B

Kehlani – Folded

Miglior canzone R&B

Kehlani – Folded

Miglior album R&B

Leon Thomas – Mutt

Miglior performance di musica africana

Tyla – Push 2 Start

Produzione e Songwriting

Producer of the Year, Non-Classical

Cirkut

Songwriter of the Year, Non-Classical

Amy Allen

Film e TV

Best comedy album

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Best compilation soundtrack for visual media

Sinners – Various artists

Best score soundtrack for visual media

Ludwig Göransson – Sinners

Best score soundtrack for video games and other interactive media

Austin Wintory – Sword of the Sea

Best song written for visual media

Huntr/x – Golden (da K-Pop Demon Hunters)

Best audiobook narration

Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Best music video

Doechii – Anxiety

Best music film

John Williams – Music by John Williams

Jazz

Miglior album jazz vocale

Samara Joy – Portrait

Miglior album jazz strumentale

Sullivan Fortner feat. Peter Washington e Marcus Gilmore – Southern Nights

Miglior album jazz alternativo

Nate Smith – Live-Action

Miglior performance jazz

Chick Corea, Christian McBride e Brian Blade – Windows (Live)

Classica

Miglior album di teatro musicale

Buena Vista Social Club

Miglior registrazione operistica

Heggie – Intelligence, Kwamé Ryan direttore

Miglior performance orchestrale

Messiaen – Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons direttore