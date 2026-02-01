Grammy 2026, stasera la consegna dei premi della musica: dove e quando vederli

Questa sera, a Los Angeles, avrà luogo la 68a cerimonia di consegna dei Grammy Awards, che da sempre sono conosciuti anche con il nome di Oscar della musica. Si tratta infatti dei premi che servono a celebrare e, appunto, premiare il meglio della stagione musicale che ci siamo appena lasciati alle spalle e, per gli appassionati di musica, i Grammy sono un vero e proprio appuntamento imperdibile. A condurre la cerimonia in diretta dalla Crypto.com Arena della Città degli Angeli ci sarà Trevor Noah, il comico di origini sudafricane che sarà alla guida della consegna dei premi per il sesto anno consecutivo.

Tra i nominati ai Grammy di quest'anno ci sono Sabrina Carpenter e Lady Gaga che si sfideranno in numerose categorie, come il record dell'anno, ma anche miglior canzone e miglior album della stagione. Tra i candidati alla migliore canzone c'è anche Golden, il brano all'interno del lungometraggio d'animazione K-Pop Demon Hunters, che ha già vinto un Golden Globe e che probabilmente riuscirà a portarsi a casa anche un premio Oscar. Tra gli altri favoriti della serata ci sono anche il rapper Kendrick Lamar, che ha collezionato ben nove nomination grazie al suo album GNX, mentre Lady Gaga ne ha ricevute sette e Sabrina Carpenter "solo" sei, al pari del seguitissimo Bad Bunny. Tra gli artisti che sono riusciti ad avere una fortissima viralità nel 2025 e che troveremo tra i candidati di quest'anno c'è Rosé con il suo tormentone APT. e Chappell Roan, che ha spopolato con Pink Pony Club e che concorrerà stasera con il brano The Subway, come record dell'anno, sfidando anche Billie Eilish e il suo Wildflower. In attesa della cerimonia, a Los Angeles ha avuto luogo anche il pre-gala dei Grammy, dove è apparso anche Damiano David, in compagnia di Dove Cameron fresca di proposta di matrimonio.

Dove e quando vedere i Grammy in Italia

Come spesso accade per i programmi musicali internazionali che non sono del tutto legati alla cultura del Bel Paese, non è prevista la diretta dei Grammy Awards sui canali italiani. Chiunque volesse seguirli, però, ha diverse opportunità. La prima è quella di vederla in chiaro tramite streaming internazionale sulla CBS Television Network e Paramount+, previa registrazione al servizio. Oppure si potrà vedere su CBS online, ma è possibile che in quel caso ci sia bisogno di una VPN. Altrimenti il sito ufficiale dei Grammy così come il loro canale Youtube ufficiale offriranno contenuti in diretta e i punti salienti della serata. Sugli stessi canali sarà possibile seguire anche il cosiddetto pre-show, in cui gli artisti candidati sfileranno sul tappeto rosso rilasciando anche alcune interviste. L'appuntamento per la notte tra domenica 1 e sabato 2 febbraio, a partire dalle 02.00 del mattino.

Nel corso della cerimonia, oltre alla consegna dei premi, sono previsti anche numeri musicali non solo degli artisti in lizza per i Grammy, ma anche artisti comeche si esibirà con un tributo acon esibizioni su cui non sono stati diffusi ancora dettagli.