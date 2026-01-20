Grazia Di Michele contro Fazio: "In tv solo artisti adatti a ogni occasione"

Grazia Di Michele, cantante e insegnante di musica, ha scelto i social per esprimere il suo disappunto per non essere stata invitata allo speciale “Ornella senza fine”, andato in onda domenica sul Nove in omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa a novembre 2025 all’età di 91 anni. Nel suo lungo post su Facebook, si rivolge direttamente a Fabio Fazio, sottolineando il rammarico di non aver potuto partecipare a un evento che celebrava un’amica e collega con cui ha condiviso anni di lavoro e amicizia.

“Uno strappo alla regola”

La cantautrice non mette in dubbio il diritto degli altri ospiti di partecipare, ma invita a un cambiamento: " Sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams, adatti a ogni tipo di evento, Sanremo, concerti di Natale, Battiti live o manifestazioni religiose ", scrive. Secondo lei, il piccolo schermo tende a privilegiare sempre gli stessi nomi, trascurando storie artistiche fuori dal clamore dei trend ma ricche di valore e significato.

Il rimpianto per Ornella Vanoni

Grazia Di Michele conclude il suo sfogo con una riflessione personale: " Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro, e questo mi gratifica, ma mi dispiace che Ornella, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata in un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia “senza fine ”".

Lo speciale e gli ospiti presenti

La serata ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Gianni Morandi, Fiorella Mannoia con Toquinho, Elisa, Noemi, Francesco Gabbani, Diodato, Marco Mengoni, Annalisa e Mahmood, che durante l’esibizione su Sant’Allegria non ha trattenuto le lacrime.

La mancanza di Di Michele, grande amica della Vanoni, è statadai fan e dalla critica, che si sono poi uniti alla su riflessione sul modo in cui la televisionee gli artisti storici.