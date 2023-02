"Non c'era, complimenti...". L'imbarazzante retroscena su Eros e Ultimo

La défaillance di Eros Ramazzotti durante la serata delle cover rimarrà uno dei momenti clou del 73esimo festival di Sanremo. L'artista è salito sul palco dell'Ariston per duettare insieme a Ultimo in un medley di tre sui successi, ma durante l'esibizione è stato costretto a fermarsi, ammettendo di non ricordarsi le parole. Succede, avrà pensato qualcuno. In realtà, non sarebbe dovuto succedere.

Il retroscena su quanto avvenuto sul palco e subito dopo è stato svelato nella puntata speciale di Sanremo dedicata ai migliori momenti nel backstage, il "Dietro Festival". Le telecamere hanno immortalato l'istante esatto in cui Ultimo e Eros Ramazzotti hanno salutato Amadeus e sono tornati dietro le quinte in attesa di conoscere l'esito della quarta serata del Festival, nella quale è stata premiata la migliore cover. Ed è qui che si è scoperto come mai Ramazzotti ha avuto un vuoto di memoria sulle note di "Un'emozione per sempre".

Eros e Ultimo: cosa è successo dietro le quinte

" Non c'era il gobbo", dice Ultimo appena rientrato nel backstage al termine del duetto, mentre un autore gli chiede stupito: "Stai scherzando? Scherzi, vero?". Ultimo ribadisce che il gobbo era assente e davanti alle telecamere arriva Eros che, trafelato per l'esibizione appena conclusa, sbotta: "Non c'era il gobbo, no! Bravi! Grazie, fantastico eravamo in diretta". Poi il cantautore l'ha butta sull'ironia: "Però meglio così un amico mio c'è morto (in diretta, ndr) ".

Insomma, se ci fosse stato il gobbo, come in tutte le altre esibizioni andate in onda durate la serata duetti e anche nelle precedenti, Eros Ramazzotti avrebbe rimediato al vuoto di memoria avuto sul palco e Ultimo non sarebbe stato costretto a "rimediare", suggerendogli le parole. Il video del retroscena è finito inevitabilmente in rete ed è già diventato virale dividendo il popolo dei social, tra chi sostiene Eros per l'errore fatto dalla produzione e chi invece pensa che l'artista avrebbe dovuto sapere a memoria uno dei suoi pezzi più famosi.