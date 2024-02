"Raccomandata, la tua canzone fa c...". Angelina Mango massacrata sui social

Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo in un'edizione che vedeva Annalisa come grande favorita prima dell'avvio. Ha vinto in un'edizione in cui, fin dalla vigilia, si sapeva che avrebbe vinto una donna. Ha vinto nonostante il 60% dei voti arrivati da casa sia andato a Geolier. Ed ecco che è scattata la polemica. La quantità di voti ricevuta dal cantante napoletano può essere definita, sena paura di essere smentiti, enorme. Basta vedere quel 60% in una rosa di 5 candidati per capire la portata del fenomeno, considerando che la vincitrice ne ha presi il 16%. Tuttavia, per determinare il vincitore erano tre le giurie che dovevano esprimere il proprio voto, con un peso pressoché identico. E Angelina ha convinto maggiormente sia la sala stampa che le radio.

Questo, evidentemente, è sufficiente per i fan di Geolier per massacrare la figlia di Giuseppe Mango, morto sul palco ad appena 60 anni. " Spero ti succederanno le peggiori cose quest'anno ", scrive un utente sotto il post in cui a ragazza mostra orgogliosa il suo trofeo. " Raccomandata ", è il commento di un altro, tra i più quotati. E si prosegue con " la tua canzone fa cagare ", " vittoria rubata ", " puttana ", " brutta come poche " e il campionario potrebbe continuare ancora a lungo. Tutti gli insulti arrivano dai fan del rapper Geolier, che avrebbero voluto vedere sul podio il loro idolo com'era accaduto nella serata precedente, quella delle cover.

E le hanno provate tutte per vincere. A Napoli sono perfino arrivati a fare sconti sul conto in ristorante per chi avesse dato il suo voto al rapper partenopeo, oppure a regalare drink. Ma la finale non era la serata cover, dove sala e stampa e radio venivano chiamate a dare un voto da 1 a 10, favorendo in questo modo chi avesse avuto più voti dal pubblico a casa. Durante la finale, il voto di sala stampa e radio è secco e vale quanto quello a casa. Che Geolier abbia raccolto il 60% dei voti dal televoto è rilevante ma non così tanto, perché sulla vittoria finale influisce per il 34%, mentre le altre due giurie per il 33%.

Comprensibile la rabbia dei fan di Geolier ma non è giustificabile il modo in cui si stiano accanendo su Angelina per una vittoria democratica che, per altro, ha messo d'accordo l'Italia. Gli applausi della platea e della galleria del teatro Ariston sono lo specchio del mondo reale. Geolier è fortissimo tra i giovanissimi, che non è un caso siano quelli che oggi stanno minacciando Angelina e si stiano prendendo la loro vendetta dopo le polemiche per la vittoria del loro idolo alla serata cover. Un primo posto tra i fischi del teatro, come da tradizione sanremese quando il pubblico in sala vuole esprimere il proprio dissenso.