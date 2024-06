I Kolors di "un'estate italiana"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per loro è una replica, visti i risultati dello scorso anno con Italo Disco. Ma senza dubbio la quarta settimana consecutiva al primo posto in radio di Karma (120 emittenti, 2450 passaggi) ha il significato della conferma per i The Kolors. E non è da sottovalutare per due motivi. Intanto è sempre più difficile replicare un successo piuttosto che raggiungerlo per la prima volta. E poi perché la band di Stash (foto) esce dai cliché sempre più triti e ritriti di urban e trap per confermare l'attualità vincente del pop splendidamente solo popular. Insomma una consacrazione che candida Karma a tormentone. E se i Negramaro restano in testa con Luna piena nella classifica Radio Indipendenti, nei primi dieci della classifica assoluta ben otto brani sono italiani.

La conferma di un trend.

La più alta nuova entrata è Storie Brevi di Annalisa e Tananai, al settimo posto (destinata a salire), mentre al secondo c'è Malavita dei meravigliosi Coma Cose, Luna Piena dei Negramaro al terzo, Peyote di Articolo 31 (con Fabri Fibra e Rocco Hunt) al quarto e Paprika di Ghali al quinto.

È una classifica ancora interlocutoria, visto che siamo a metà giugno e qualche brano (ad esempio il nuovo di Mahmood) non è ancora in programmazione. Ma la sensazione è che questa estate parlerà musicalmente italiano, ma proprio tanto.