"I pantaloni...". Incidente imbarazzante per Harry Styles sul palco

Tutta colpa di Jennifer Aniston. Già, perché se l'attrice non fosse stata in prima fila a assistere al concerto, Harry Styles non si sarebbe mai inginocchiato (forse) e non sarebbe stato vittima dell'imbarazzante incidente, del quale tutti parlano sui social network.

Cosa è successo a Los Angeles

Il tour di Harry Styles ha fatto tappa a Los Angeles. L'artista inglese si è esibito in concerto davanti a migliaia di fan americani al Kia Forum di Inglewood a LA. Tra le persone presenti in prima fila c'era anche la star di "Friends", Jennifer Aniston, che è stata ospite dello show. Durante la sua performance, Harry Styles si è inginocchiato sul palco in direzione dell'attrice ed è in quel momento che i suoi pantaloni hanno ceduto.

Nel divaricare le gambe i pantaloni in pelle marrone, che Styles indossava, si sono strappati all'altezza del cavallo, mostrando un grosso squarcio. Un momento imbarazzante ripreso da decine di telefonini e del quale si è subito accorto il cantante britannico. Nei filmati in circolazione sui social, si vede Harry Styles imprecare e coprirsi le parti intime esposte con la mano. Harry ha continuato a cantare, cercando qualcosa con cui coprirsi prima di tornare nel backstage e cambiarsi. E alla fine, dopo avere utilizzato una sciarpa scura, ha usato una bandiera della comunità Lgbtq, lanciatagli da una fan.

Le scuse di Styles dal palco

Su Twitter e Tik Tok sono decine i video che riprendono la scena da ogni angolazione e lui, sul palco, si è visto costretto a fermare il concerto e a scusarsi per l'accaduto. " I miei pantaloni si sono strappati", ha detto davanti al pubblico di Los Angeles: "Vorrei scusarmi con voi, specialmente con chi occupa le prime file. Questo è uno spettacolo per famiglie e quanto successo non fa parte dello show, giuro. Perché, appunto, questo è uno spettacolo per famiglie… o no? ". Impossibile per lui fare finta di niente e chissà cosa avrà pensato Jennifer Aniston in prima fila.

honestly ripping his pants when his crotch is like 10 ft from ppl’s faces is one of the most harry styles things to ever happen to him pic.twitter.com/rvl2Ef56wt — viv (@ddipyouinhoney) January 27, 2022