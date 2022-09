"Harry Styles ha sputato addosso a Pine al Festival": ecco cosa è successo

Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine alla prima del film Don’t Worry Darling alla Mostra di Venezia? Se lo stanno chiedendo da ore i fan del cantante britannico per colpa di un video circolato sui social in cui sembra che Styles sputi addosso al collega, l'attore Chris Pine. Il video è diventato letteralmente virale sul web e nelle immagini sembra proprio che il fidanzato di Oliva Wilde (regista della pellicola e seduta accanto a Pine) compia il gestaccio. E il volto di Pine parla più delle parole. Nel video si vede l'attore smettere di applaudire e guardare incredulo verso il punto in cui la saliva di Styles lo avrebbe colpito, rivolgendo infine gli occhi al cielo. Il portavoce di Pine, però, ha chiarito: "Ridicolo, tra i due c'è rispetto e quello che si dice in giro è solo per creare 'drama' su una cosa che non esiste". Visionare il video per credere.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono sbarcati insieme a Venezia per presentare la fiction di cui sono protagonisti Viola come il mare. I fotografi li hanno invitati a baciarsi per le foto di rito ma lei, dopo l'imbarazzo iniziale, ha liquidato la richiesta con un secco: " Ma va! ". L'invito non è parso troppo assurdo ai fotografi, visto che tra i due ci sarebbe stato un flirt nato proprio durante le registrazioni della serie. Lei è sposata, ma il settimanale Chi la sorprese all'uscita da casa di Yaman dopo una notte trascorsa nel suo appartamento romano. A Venezia i due si sono mostrati professionali, ma l'insistenza dei paparazzi - si è notato - li ha infastiditi. Ciliegina sulla torta è stata l'urlo di uno dei fotografi: " Fate l'amore! ". Al quale, questa volta, ha risposto indignato l'attore. " Il prossimo anno ", ha ribattuto Can invitando la Chillemi a proseguire il red carpet.