Il ballo sfrenato poi "l'incidente" sul palco: cosa è successo a Elodie

Elodie continua a macinare successi soprattutto dal vivo e i sold out delle date del suo nuovo tour lo confermano. Sul palco la cantante, nata nella scuola di "Amici di Maria De Filippi", porta il suo ultimo Ep, Red Light, ma oltre allo spettacolo fatto di musica e balletti, Elodie ha portato in scena anche un simpatico fuoriprogramma, che è diventato virale sui social network.

Lunedì l'artista ha fatto il tutto esaurito al Forum di Milano, terza tappa del suo "Elodie Show 2023", tour che la porterà in giro per l'Italia fino alla prossima primavera. Nella prima delle due serate in programma nel capoluogo lombardo Elodie ha cantato alcuni dei brani più famosi del suo repertorio compresi gli ultimi singoli inseriti nel più recente club tape "Red Light". Ma sulle note del brano "Elle" è accaduto l'impensabile.

Elodie, cosa è successo al Forum

Lo show era iniziato da circa un'ora. Elodie si stava esibendo sul palco insieme a undici ballerini in una coreografia ideata sulla musica del nuovo singolo "Elle" quando è accaduto l'imprevisto. Roteando con vigore la testa nel tentativo di far oscillare vistosamente i lunghissimi capelli, la coda posticcia le si è staccata dalla testa, volando addosso a uno dei ballerini, che si stava dimenando accanto a lei. Sorpresa nel vedere letteralmente volare via le sue extension, Elodie ha fatto una faccia sorpresa ma divertita dall'accaduto e ha proseguito la sua performance come se niente fosse. Far finta di nulla, però, sarebbe stato impossibile, così proseguendo la coreografia l'artista si è toccata i capelli come a voler sottolineare che, con o senza la coda posticcia, the show must go on.

I video virali su TikTok

La scena è stata ripresa da decine di fan, che si trovavano sotto al palco e i video registrati con gli smartphone sono finiti inevitabilmente sui social network, diventando virali in pochissimo tempo. E' soprattutto sulla piattaforma TikTok, che i filmati hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni e da ore l'hashtag #elodiextension impazza sulla rete. E i video non potevano che essere ironici su quanto accaduto al Forum. "Quando pensi che il parrucchiere che viene a casa per cinque euro ti faccia un bel lavoro”, ha scritto una ragazza su TikTok, mentre un'altra commentava: "Perdi le extension dei capelli ma resti una diva". Ma anche questo fa parte dello spettacolo.