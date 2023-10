“Un’infezione alle vie respiratorie…”. Pink rimanda due concerti. Tour a rischio

“Non posso tenere il mio show di Vancouver” . Con queste parole Pink ha annunciato che è costretta ad annullare altri due concerti in Canada: quattro nel giro di una settimana. Il motivo? Un’infezione alle vie respiratorie che la sta obbligando a rinviare l’incontro con i suoi fan. Ad annunciarlo la cantante stessa sui propri profili social; si tratta dell’ennesimo messaggio di Pink che ormai da qualche tempo sembra non avere pace riguardo le sue condizioni di salute.

I problemi di salute di Pink

Pink aveva già comunicato qualche giorno fa, 17 ottobre, di dover annullare i suoi show e lo aveva fatto sempre attraverso i social: “ Sono così dispiaciuta di informare i possessori dei biglietti di Tacoma che i due spettacoli del 17 e del 18 ottobre (domani e mercoledì) saranno rinviati” , aveva scritto, aggiungendo anche: “Le problematiche mediche familiari richiedono la nostra immediata attenzione. Invio a tutti le mie più grandi scuse per gli eventuali inconvenienti causati. Non mando altro che amore e salute a tutti” . Adesso, a distanza di pochi giorni è ancora una volta costretta a depennare altre due date, previste nella giornata di oggi e domani. Tuttavia, non sarebbe la prima volta che la cantante si ritrovi a fare annunci di questo genere; era già successo durante il tour di settembre, quando aveva rinviato un concerto in Texas a novembre. La cantante, infatti, aveva pubblicato un post spiegandone la causa: un’infezione al seno.

L’infezione alle vie respiratorie