"Attenzione alle scale". Quelle scritte a Sanremo: perché

Il festival di Sanremo è cominciato con un caso: gli infortuni di alcuni cantanti. Prima Francesca Michielin poi Kekko Silvestre, frontman dei Modà, sono caduti dalle scale del teatro Ariston infortunandosi pesantemente. Gli incidenti sono avvenuti durante le prove che hanno anticipato la diretta, ma vista la sfortunata serie di infortuni gli organizzatori hanno deciso di correre ai ripari con un protocollo sicurezza per evitare spiacevoli incidenti durante la diretta.

Gli avvisi sulla sicurezza

All'interno del teatro Ariston a sorpresa sono così comparsi cartelli e messaggi sui possibili rischi legati all'altezza del palco e soprattutto alla fantomatica scalinata, che ogni anno intimorisce conduttori e concorrenti. "Il palco presenta dei dislivelli che comportano rischio di inciampo e/o caduta prestare attenzione ", si legge su uno degli schermi presenti all'Ariston e il messaggio non è sfuggito all'occhio attento dei telespettatori che, durante il Tg1 che ha anticipato l'inizio della prima serata del festival di Sanremo, hanno intravisto l'avviso in sovraimpressione.

Gli infortuni degli ultimi giorni

Dopo la caduta di Francesca Michielin, che ha riportato una contusione al piede, e l'incidente a Kekko Silvestre dei Modà, che ha riportato un'ecchimosi al torace che lo ha costretto a dare forfait al green carpet, la Rai e gli organizzatori hanno preferito correre ai ripari per non trovarsi a dovere gestire incidenti in diretta, mettendo in atto ogni precauzione possibile per scongiudare cadute e scivoloni. Non è la prima volta che il teatro Ariston miete "vittime" e la scalinata di Sanremo è temutissima, ma l'incidenza di infortuni sull'edizione 2025 si è innalzata rispetto al passato e questo ha fatto scattare l’allarme.

Lo scorso anno era successo a Angelina Mango, proprio durante la finalissima, cadere sui gradini del palco mentre si esibiva sulle note de "La noia", canzone vincitrice della scorsa edizione, che fino a quel momento era stata priva di incidenti.