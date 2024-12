Laura Pausini non le "canta" solo al pubblico: l'attacco all'ex sul palco di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Che Laura Pausini fosse una donna estremamente schietta, non è un mistero per nessuno. Ma questa volta, l'idolo di milioni di fan in tutto il mondo, ha dato piena prova su quanto può spingersi la sua sincerità, "cantandole" al suo ex. Sul palco dell'Unipol Forum di Milano, dove era in concerto, ha modificato alcune parole della canzone "Resta in ascolto" mandando a questa persona misteriosa un chiarissimo messaggio.

Le parole della canzone diventano virali

Una sorta di vendetta servita su un piatto freddo modificando le frasi della canzone che sono diventate: " Cioè secondo te mi hai fatto due corna così, e dopo non ho avuto compagnia? Deficiente " e poi girandosi ancora una volta di fronte al pubblico dice: " Sopra ogni porta cercai il tuo nome, cogl***e ". I fan presenti sono in delirio e urlano e applaudono la cantante unendosi virtualmente alle parole di Laura nei confronti, sostengono in molti, del suo ex.

Laura "una di noi"

In migliaia i telefonini che hanno ripreso tutta la scena, che poi è stata ripostata sui social, soprattutto su TikTok, con commenti davvero divertenti, dimostrando ancora una volta il livello di empatia che la cantante ha saputo da sempre costruire con il suo pubblico. Come una ragazza qualsiasi dopo un tradimento ha una reazione che avrebbero in molte ecco perché in parecchi commenti si legge proprio: " Laura una di noi ".

Livello top rancore

Ma è sempre riferito a Marco che se n’era andato?

Iconica

Ma ancora c'è chi ha scritto: "" oppure: "" e addirittura la collegasi è "lanciata" scrivendo: "". Alla fine anche se presumibilmente si tratta di un suo ex, nessuno conosce il nome reale della persona a cui era indirizzata la sua piccola vendetta, ma questa è andata sicuramente a buon fine.