Ecco che cosa ha ucciso Lisa Marie Presley

La figlia dell'indimenticabile Elvis Presley, Lisa Maria Presley, scomparsa all'improvviso all'età di 54 anni il 12 gennaio del 2023 dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale, sarebbe morta a causa di complicanze dovute al tentativo di perdere peso. Secondo l’Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles, il decesso della cantante è avvenuto a causa di problematiche legate ad un occlusione dell'intestino tenue. Secondo quanto riporta TMZ che ha ripreso fonti mediche : " La scomparsa sarebbe da attribuire ad alcune aderenze che si sono sviluppate dopo un intervento chirurgico bariatrico avvenuto anni fa, una complicanza nota a lungo termine di questo tipo di intervento ”. Sul corpo di Presley non ci sono altri " segni di infortuni o comportamenti scorretti ".

I risultati dell'autopsia

Il medico ha anche rivelato in parte, alcuni risultati tossicologici dell’autopsia, che hanno mostrato nel sangue di Lisa Marie Presley “ livelli terapeutici ” di ossicodone, il metabolita della quetiapina (usata per trattare la depressione, la schizofrenia o gli episodi maniacali) e la buprenorfina (un analgesico), ma ha aggiunto che questi elementi nel sangue non hanno contribuito alla morte della figlia di Elvis Presley, anche se tutti i fattori combinati hanno rallentato i movimenti intestinali di Presley, tanto che l’apparato è stato ostruito dalle aderenze cicatriziali, fino all’arresto cardiaco. C'è anche da registrare il fatto che la star, prima della scomparsa, stava assumendo farmaci per la perdita di peso,

Due giorni prima della sua morte Lisa Marie aveva partecipato insieme alla madre Priscilla ai ai Golden Globe Awards a Beverly Hills per sostenere Austin Butler, che ha vinto il premio come Miglior Attore nella categoria Dramma per la sua interpretazione del personaggio principale nel film Elvis, di Baz Luhrmann. Poi il malore nella sua casa e la corsa all'ospedale dove la donna è stata rianimata. Il rapporto del medico legale dell'epoca affermava che la cantante aveva lamentato un forte mal di stomaco prima del malore.

Aveva sposato Michael Jackson

Lisa Marie Presley ha lasciato tre figlie: la maggiore, l’attrice 34enne Riley Keough, e le gemelle quindicenni Harper e Finley Lockwood. Un altro figlio della donna, Benjamin Keough, era morto suicida nel 2020 a soli 27 anni. La cantante figlia del re del rock, si era anche sposata con Michael Jackson nel 1994 per poi separarsi da lui due anni dopo nel 1996.