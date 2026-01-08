Madonna canta in italiano: omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”

Madonna ha sorpreso i fan pubblicando una versione inedita di La Bambola, il celebre brano di Patty Pravo che nel 1968 conquistò il primo posto nelle classifiche italiane. Cantata interamente in italiano, la cover porta il titolo ufficiale La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One) e accompagna la nuova campagna pubblicitaria di un profumo firmato Dolce & Gabbana.

Il pezzo originale, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, fu inizialmente rifiutato da artisti come Caterina Caselli e Little Tony, prima di diventare il primo grande successo della “ragazza del Piper”. Madonna, con la sua interpretazione, rende omaggio a questo classico della musica italiana, portando la canzone in un contesto internazionale.

Rilascio a sorpresa e prime reazioni

La cover è stata pubblicata su YouTube il 7 gennaio e ha già avuto migliaia di visualizzazioni. Al momento, Madonna non ha commentato né promosso ufficialmente l’uscita sui suoi canali social, mentre un breve teaser della campagna è apparso sull’account Instagram di Dolce & Gabbana, con un estratto della canzone accompagnato dal logo della fragranza.

Un’amicizia che ha portato alla collaborazione

Il progetto nasce anche dall’amicizia tra le due star. Patty Pravo aveva raccontato lo scorso marzo al Corriere della Sera: “ Io e Madonna ci siamo conosciute su Instagram, a dire il vero mi ha cercato lei, chattiamo spesso, ci raccontiamo le nostre vite e avremmo voglia di incontrarci, sarebbe bellissimo ”. Successivamente, a Verissimo, la cantante aveva aggiunto: “ È successo così, ho visto che lei mi seguiva, l’ho seguita pure io e abbiamo iniziato a parlare. Adesso vorremmo incontrarci, vediamo se viene lei o, quest’estate, la vado a trovare io dove sta ”.

Un pezzo italiano nel mondo di Madonna

La scelta di interpretare La Bambola testimonia il fascino della musica italiana anche per artisti internazionali e sottolinea la capacità di Madonna di reinventare classici in contesti moderni. Pur con una pronuncia che a tratti ricorda una soap opera, la popstar riesce a trasmettere il fascino e la teatralità del brano, portandolo a un pubblico globale.

Disponibile sulle principali piattaforme

La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One) è già ascoltabile su YouTube e sulle piattaforme di streaming digitali, accompagnando la promozione della nuova

fragranza. L’uscita a sorpresa della cover ha suscitato curiosità e interesse, mostrando come una canzone italiana degli anni ’60 possa ancora ispirare eanche un'icona della musica contemporanea.