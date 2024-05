Il manager di Franchino racconta le ultime ore del dj: ecco cosa è successo

La notizia della morte di Francesco Principato, meglio noto come Franchino, ha lasciato attonito il mondo della musica, in particolare quello delle discoteche. Il famoso dj e vocalist nel settore della musica elettronica si è spento all'età di 71 anni dopo una lunghissima carriera. Purtroppo, come spiegato da chi gli era più vicino, l'artista era malato da tempo. A fornire qualche dettaglio sulle ultime ore del disc jockey siciliano è stato il suo manager, Leonardo Brogi.

Il malore e la corsa in ospedale

Manager del gruppo Metempsicosi, di cui faceva parte anche Franchino, Leonardo Brogi ha spiegato che il 71enne è morto mentre si trovava ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Il dj aveva avuto necessità di essere trasferito d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio meneghino a seguito di un malore accusato mentre si trovava impegnato in una serata a Livigno.

A quanto pare Francesco Principato lottava da tempo contro il cancro. Come spiegato da Il Tirreno, il carcinoma si era presentato agli inizi degli anni 2000. Le terapie avevano messo a dura prova l'artista, che aveva però continuato a portare avanti la sua musica. Il dj era molto amato in Toscana, dove si era trasferito da giovane.

Franchino ha portato avanti le sue serate, fino a quanto, mesi fa, non ha dovuto confrontarsi con un secondo male. " Ha lottato come un leone fino in fondo. È rimasto attaccato al lavoro, era tra le cose, oltre alla famiglia e le figlie, a tenerlo attaccato alla vita ", racconta il manager a Il Tirreno. "Più volte ha detto che sarebbe stato l'ultimo anno, non ce la faceva più. Ma andava avanti, perché sapeva di essere un punto di riferimento per tantissime persone, tra chi lo aveva conosciuto da giovane e anche per tantissimi ragazzi dei giorni nostri" , aggiunge.

Il malore si è verificato a fine aprile, mentre si stava esibendo in una discoteca a Livigno. Le ultime settimane sono state dolorose, sia per l'artista che per la sua famiglia. "Sono andato due volte a Milano. Era stremato. Abbiamo parlato un po'. Gli ho chiesto se era stanco. E lui con lo sguardo mi ha risposto di sì ", rivela con commozione Leonardo Brogi.

I funerali