"Mamma mia ragazzi che bomba". L'elogio social di Emanuel Lo a Giorgia

L'esibizione di Giorgia non ha deluso le aspettative. La cantante - tra le migliori voci del panorama musicale del nostro Paese - è salita sul palco dell'Ariston per celebrare i 30 anni di vita del brano E poi, una sorta di compleanno che Amadeus ha voluto ospitare nel corso del Festival di Sanremo 2024. Al termine della canzone è scattato in maniera inevitabile l'applauso da parte dei presenti e senza alcun dubbio anche i telespettatori da casa si sono lasciati andare a commenti di apprezzamento. Ha fatto lo stesso Emanuel Lo, che ha affidato al proprio profilo Instagram gli elogi del caso.

Il coreografo e ballerino ha postato sul social il video di uno spezzone dell'esecuzione della sua compagna Giorgia, a cui ha rivolto parole al miele per esaltarne le abilità e le qualità che ancora una volta si sono confermate come pilastro dell'artista: " Mamma mia ragazzi che bomba, qui cose serie, ha fatto i buchi al microfono ". Sotto il post si contano diversi commenti da parte degli utenti; non è sfuggito quello di Lorella Cuccarini che non ha fatto mancare il proprio supporto alla cantante. " Meravigliosaaaaaaaaa ", ha scritto la ballerina che sarà tra le co-conduttrici di Sanremo. Pure Laura Pausini si è aggiunta alle voci di ammirazione: " Spettinati ".

Giorgia ha offerto un'esibizione degna di nota con il brano E poi che portò al Festival di Sanremo nel 1994 nella sezione Nuove proposte piazzandosi in settima posizione; per l'occasione la cantante - elegantissima, in frac, papillon, shorts e stivali neri e vertiginosi stivali cuissardes, con capelli raccolti e rossetto rosso - ha ricevuto una torta sul palco con tanto di candelina che poi ha spento come prevede il rito del caso, tra gli applausi e l'emozione del pubblico. La platea dell'Ariston ha voluto tributarla dedicandole una standing ovation. Inoltre ha preso la palla al balzo per ricordare l'esperienza e l'emozione dell'epoca; da qui il saluto rivolto a Pippo Baudo, conduttore di allora.