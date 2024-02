"La crisi con Giorgia? Siamo stati separati un anno". La confessione di Emanuel Lo

Da vent'anni Giorgia e Emanuel Lo fanno coppia fissa. La cantante e il ballerino hanno trascorso metà della loro vita l'uno al fianco dell'altra, ma nella loro relazione ci sono stati anche momenti di grande crisi. A confessarlo è stato Lo che, ospite di Verissimo, si è lasciato andare ad alcune confessioni, svelando alcuni retroscena della sua unione con la cantante.

Chi è Emanuel Lo, marito di Giorgia

Mentre Giorgia si appresta a calcare il palco del teatro Ariston nei panni di co-conduttrice del festival di Sanremo, Emanuel Lo Iacono, 45 anni romano, è uno degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi. L'uomo è stato ospite di Silvia Toffanin e ha ripercorso le tappe della sua carriera di ballerino e coreografo, ma ha anche parlato dell'amore che lo lega alla cantante da ormai vent'anni. Era il 2004, infatti, quando Giorgia e Emanuel si incontrarono e da quel momento la loro vita ha intrapreso la via verso la formazione di una famiglia. "Mi supporta e mi sopporta", ha detto il ballerino, raccontando quando la loro relazione è cambiata: "Ad un certo punto ho sentito il bisogno di diventare papà e volevo diventarlo con Giorgia".

Il figlio e l'amore per Giorgia

Emanuel Lo ha parlato di quanto è stato difficile per Giorgia rimanere incinta e di come la nascita del loro figlio abbia cambiato le loro prospettive di vita. "Ci abbiamo provato tanto ma non arrivava. Quando è nato Samuel è stato una liberazione. Quando arriva un figlio ti succede di tutto, la parte bella e quella faticosa, non esiste un manuale per essere genitori e neanche un manuale di coppia". Parlando di Giorgia e degli anni trascorsi insieme, Lo ha spiegato: "Metà della mia vita è stata dedicata a lei. Oggi tirando le somme devo dire che la strada è stata lunga ed è stato bello ed è bello sia nella fase della coppia faticosa, quella in cui ti devi mettere in gioco e capire che stai sbagliando, sia nelle cose belle, quando le cose sono felici, si sorride e si va avanti".

La crisi prima del figlio

Prima che arrivasse il figlio Samuel, però, la coppia ha vissuto un periodo molto difficile fatto di allontanamenti e riprese: "Ci siamo lasciati più volte, una di queste volte è durato quasi un anno, ma quando ci siamo ritrovati nel 2007 è stato bello riconoscersi". Nello studio di Verissimo il ballerino ha ricordato quel momento come uno dei più belli per la coppia, che è riuscita a superare la crisi: "Ci siamo rinnamorati o forse lo siamo sempre stati. Avevamo altri problemi che andavano al di là dell'amore. Oggi stiamo bene siamo io e Giorgia che siamo abbastanza nelle nostre diversità. Diciamo che abbiamo trovato il nostro equilibrio".