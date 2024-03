Maneskin al capolinea? Voci di crisi e progetti da solisti: "Sempre più distanti"

La favola dei Maneskin potrebbe avere un triste epilogo. Da ormai quattro mesi la band è lontana dalla scena musicale e i quattro componenti del gruppo conducono vite separate. A gettare un'ombra sul futuro della band sono state le recenti dichiarazioni rilasciate da Damiano David, il leader del gruppo rock romano. "Trovo la possibilità di proseguire individualmente intrigante. Vorrei arrivassimo al punto in cui ognuno di noi porta avanti un progetto da solista, così quando torneremo insieme saremmo pieni di idee e stimoli", ha detto il frontman dei Maneskin in una recente intervista e ora i fan del gruppo temono l'addio.

Che fine hanno fatto i Maneskin

Di fatto Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono in pausa. Dopo l'estenuante tour mondiale, terminato a novembre 2023, i Maneskin si sono concessi un lungo periodo di riposo. Ma le voci di crisi sono iniziate ben presto a circolare quando i tabloid americani e internazionali hanno posto l'attenzione sulle vite separate dei quattro romani. Damiano vive negli Stati Uniti con la nuova fiamma, l'attrice Dave Cameron, mentre Victoria sta portando avanti una carriera da dj con un tour mondiale che non include i compagni. Più defilato invece Ethan, che è rientrato a Roma mentre Thomas sembra essere diventato un habitué delle sfilate. Raggi è stato infatti fotografato alla sfilata di Vetements a Parigi, dove c'era anche Fedez, e poi a Milano all'evento di Dolce e Gabbana.

Damiano David e il futuro da solista

L'ultima volta che i Maneskin sono stati fotografati insieme era il novembre scorso, quando i quattro musicisti parteciparono ai NRJ Music Award 2023 a Cannes. Dopo quell'evento Damiano David ha partecipato da solo ai MusiCares Person of the Year in onore di Jon Bon Jovi a Los Angeles e si è esibito come solista sul palco durante la serata. Il fatto ha lasciato perplessi i fan dei Maneskin, che hanno iniziato a sospettare che la band potrebbe prendersi una pausa più lunga del previsto, dedicandosi a progetti personali, quando David ha concesso un'intervista al Allison Hagendorf nel suo podcast. "I Måneskin sono le mie fondamenta, il mio scudo. Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con sé stesso. Penso che un progetto oneman potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo", ha dichiarato Damiano, lasciando la porta aperta a possibili carriere da solisti.

L'opinione del critico musicale

I beneinformati, però, frenano i pettegolezzi sulla crisi. "Non è la fine, è solo una pausa", ha detto il critico musicale Michele Monina al settimanale Oggi, che per primo ha riportato la notizia sulla presunta crisi dei Maneskin. "È il primo stop per quattro ragazzi che non stanno fermi da cinque anni, tra albume tour.