Marco Masini rompe il silenzio: "Bella Stronza? Racconto totalmente nuovo ma nessuna parola modificata"

Da quando Carlo Conti ha annunciato che nella serata delle cover Fedez avrebbe duettato con Marco Masini sulle note di "Bella stronza" si è detto tutto e il contrario di tutto. L'indiscrezione più insistente riguardava il testo della celebre canzone del cantante toscano, che secondo molti sarebbe stata stravolta per dare spazio alla versione di Fedez, che pare l'abbia dedicata all'ex amante Angelica Montini. Nelle scorse ore Carlo Conti aveva alimentato le voci parlando di una " versione 2.0 adattata ai tempi ", ma alla luce del chiacchiericcio scatenatosi attorno alla vicenda Marco Masini ha deciso di rompere il silenzio.

Le parole di Marco Masini

Poche ore fa attraverso le storie del suo account Instagram l'artista ha condiviso una breve nota di chiarimento su quella che sarà la versione di "Bella stronza", che porterà al teatro Ariston insieme a Fedez il prossimo 13 febbraio. " La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell'Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata", ha precisato Marco Masini, spiegando cosa ascolterà il pubblico la prossima settimana: "Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato" .

Nella sua nota Masini non chiarisce quali delle strofe del testo originale resteranno invariate e quali saranno sostituite dalle barre di Fedez. Ma soprattutto se sarà tagliata o cambiata una delle strofe più discusse per i suoi toni violenti, quella in cui il cantautore fiorentino canta: "Perché sei bella, bella, bella. Mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana. E tenerti a gambe aperte finché viene domattina".

La mossa social di Fedez

Da quando il suo nome è comparso nella lista degli artisti ospiti di Sanremo nella serata delle cover, Marco Masini non aveva mai accennato alla collaborazione con Fedez. Si è tenuto alla larga dai gossip e ha proseguito il suo lavoro senza menzionare il fatto che sarà stato tra i protagonisti del Festival al fianco del rapper di Rozzano. Una scelta precisa che, però, non lo ha messo al riparo dalle polemiche.

La dichiarazione scritta da Masini è stata ricondivisa da Fedez nelle sue storie, quasi a volere spegnere le discussioni nate negli scorsi giorni. intanto i due artisti hanno già provato la nuova versione di "Bella stronza" insieme all'orchestra di Sanremo e proseguiranno con le prove nei prossimi giorni.